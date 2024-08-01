轟「卸任才發正義之聲」　賴士葆要NCC委員道歉：任內怠忽職守！

▲NCC國家通訊傳播委員會。（圖／記者謝婷婷攝）

實習記者歐承翰／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）卸任委員王維菁、林麗雲在昨日發出公開聲明，直指台灣走向「政媒集團化」，電視新聞報導不公及過度政治立場化。對此，國民黨立委賴士葆今（1）日怒批，NCC委員在任內成政黨的附屬組織，黨同伐異，打擊異己，如今卸任才發出正義之聲，應為任內的怠忽職守向人民道歉。

賴士葆指出，王維菁、林麗雲過去被質疑是御用處理中天的大將，卸任前發表公開信，指出台灣政媒集團化炒作土地開發牟利，介入政府人事和政策，侵蝕台灣民主與社會正義等亂象，其實這些是民進黨執政以來政府強力介入、掌控媒體，所衍生的弊病，社會輿論早就不斷地批評，政府置若罔聞，政媒沆瀣一氣沉淪共生的畸形現象每況愈下，甚至已經危害民主政治的基石，如今由監管媒體的 NCC 委員口中親自說出，變成讓人感慨萬千。

▲NCC委員林麗雲（左）、王維菁（右）發表卸任公開信，批台灣「政媒集團化」。（圖／記者湯興漢攝）

賴士葆表示，這兩位NCC委員在任內任憑獨立機關變成政黨的附隨組織，黨同伐異，打擊異己，對於媒體諸多違法亂紀的事情包庇縱容，目睹媒體喪失監督的第四權，不置一詞，身為監管媒體的機關有權力可以撥亂反正，卻因為擔心得罪當道可能讓官位不保，所以選擇閉口。賴也認為，如今她們官位做好做滿要下台了，才發出的正義之聲，或許是出於良心的譴責，兩位委員應該為其任內的怠忽職守向人民致歉。

賴士葆重轟，NCC 原本該是獨立機關，卻全然向政府繳械稱臣，不只沒有發揮官箴匡正綠媒大亨與政黨盤根錯節的利益糾葛，甚至配合執政黨的政治考量，蓄意打壓不同政治立場的媒體及在野黨，讓台灣的媒體幾乎全面綠化成一言堂，成為替政府擦脂抹粉的宣導工具。

「NCC 整組壞了了」賴士葆說，NCC主委陳耀祥下台後，留下一堆爛攤子，而行政院肆無忌憚違法讓翁柏宗代理主委，擺明就是陳耀祥2.0，當執政黨的白手套繼續掌控媒體，立法院即便通過處理人事同意權，提名綠色意識形態的 NCC 委員，繼續違法亂紀，台灣的媒體依舊沉淪，看不到明天。

▲立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）