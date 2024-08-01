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NCC人事案未通過有風險　行政院：新法施行日期還沒辦法報告

▲▼發言人陳世凱出席「行政院會後記者會」。（圖／行政院提供）

▲發言人陳世凱出席「行政院會後記者會」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨天正式公布《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，刪除NCC委員「任滿得連任一次，已連任者不得再任」的「萬年條款」；但行政院表示，將等立院通過NCC新人事後，再指定新法施行日。政院發言人陳世凱強調，行政院一定依法制精神施行，懇切的呼籲立法院趕快通過NCC人事審議。

陳世凱說，NCC的職權對一般民眾影響相當大，能不能運行對一般民眾平時的資訊收視影響非常大。例如最近的奧運轉播，轉播單位愛爾達若想申請新的轉播奧運頻道，如奧運1、2、3台等，需在NCC獲准才能申請；收看奧運過程若遇到收視上中斷，也需要NCC協助要求業者儘速恢復通訊；如果收看過程中有重大斷訊，民眾求償的部分也需要NCC協助。

另外，還包括前陣子大家在討論的iPhone議題，大家很清楚NCC有很重要的職權在。針對廣播電視公司負責人要轉換，也需要NCC委員會同意才能做。

陳世凱說，總統在昨天公布NCC相關的組織法的同時，也公告了打詐四法，打詐四法裡面有許多需要NCC幫忙跟配合，尤其針對黑莓機的溯源部分，需要NCC幫忙公告，甚至一些相對危險的網站或網路也需要NCC幫忙。所以如果NCC無法運行，對於整個打炸的進行會受到相當大的挫折。

「所以對行政院來講，NCC要繼續運行是相當重要的事情。」陳世凱舉例，過去NCC的組織法在2022年的5月4日也修正過，之後行政院依NCC組織法第16條規定，在2022年的8月27日實施，當時的處理方式是這樣。

陳世凱強調，對行政院來講，NCC繼續運行、不要空轉，是相當重要的過程，NCC組織法第16條也有規定，當法令公布後，實施的日期由行政院命令實施，行政院會擇期實施，在實施之前，適用的是舊的NCC組織法。

至於有些媒體、在野黨質疑違法的部分，陳世凱說明，行政院是依法選擇實施日期，過去有相當多的法令在公布後，施行日期都會針對行政單位有沒有辦法施行，來做日期的選定，例如國家安全法、犯罪被害人權益保障法、人口販運防制法，都不是公告之後立即實施。

「行政院一定都是依法制精神施行，所以要懇切的呼籲立法院，趕快通過NCC人事審議。」陳世凱強調，對行政院來說，NCC如果不能運行，這對國家來講會有相當大的影響，過去也看到，無論是在院會或是程序委員會，在立法院曾經將NCC人事的審議擋掉差不多8次紀錄，所以到目前為止還沒有辦法確定立法院什麼時候通過人事審議。

陳世凱強調，也就是說，還沒辦法確定NCC如果新的組織法上路後，NCC能不能正常上軌運行，在這風險沒辦法解除前，施行日期還沒辦法報告。

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