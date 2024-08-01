NCC新法施行日待人事通過後思考？　黃國昌批政院：停止踐踏民主法治

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，刪除委員「萬年條款」，總統府於7月31日公布，但行政院1日依同法第16條授權指定新法施行日期，表示將於立院通過NCC新任委員人事審查案，才會指定新法施行日期，盼立院儘速審議。對此，民眾黨立委黃國昌喊話行政院長卓榮泰，法令三讀公布後就該施行，別想當太上院長，把立法院當立法局。

黃國昌1日於臉書發文表示，「敬告公然說謊的卓榮泰，停止踐踏民主法治」，先前公然欺騙社會大眾的卓榮泰，為了護航有線電視大亨屬意的NCC副主委翁柏宗非法就任代理主委，大剌剌放話要讓翁一直做下去，如此公然玩弄法律、踐踏法律之行徑，令人完全無法接受。

黃國昌提及，本次《國家通訊傳播委員會組織法》第4條的修正，目的是要修正不合理的萬年委員條款，立法者的決定非常清楚，雖然未更動第16條內容，但仍應依循前例在公布後即施行。

黃國昌舉例，《印花稅法》第31條明訂「修正條文施行日期，由行政院以命令定之」，然而2002年修正第8條時，行政院未另訂施行日期，公布即施行；《大學法》在2010年8月修正第25條時，施行日期同樣授權行政院定之，行政院也未另訂施行日期，公布即施行。

黃國昌說，前行政院長陳建仁4月30日提名的NCC委員，卓榮泰一直拖到到7月9日他總質詢時才鬆口背書，現在轉過頭來用NCC委員有多重要，藉此要脅國會，此種行徑令人不齒！

黃國昌批評，對於NCC委員的人事同意權，即便卓榮泰如此沒肩膀，民眾黨團早就表示願意實質審查，並提案再延會來審查，「非常遺憾，民進黨黨團並不同意延會，連民進黨自己人都不當一回事，行政院還有什麼資格大放厥詞？」呼籲卓榮泰，法令三讀公布後該施行就請依法辦理，別想當太上院長，把立法院當立法局。