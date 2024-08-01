　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC新法施行日待人事通過後思考？　黃國昌批政院：停止踐踏民主法治

▲▼民眾黨 黃國昌 召開 綠能國家隊還是詐騙國家隊 聯合再生罔顧國安騙再騙 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，刪除委員「萬年條款」，總統府於7月31日公布，但行政院1日依同法第16條授權指定新法施行日期，表示將於立院通過NCC新任委員人事審查案，才會指定新法施行日期，盼立院儘速審議。對此，民眾黨立委黃國昌喊話行政院長卓榮泰，法令三讀公布後就該施行，別想當太上院長，把立法院當立法局。

黃國昌1日於臉書發文表示，「敬告公然說謊的卓榮泰，停止踐踏民主法治」，先前公然欺騙社會大眾的卓榮泰，為了護航有線電視大亨屬意的NCC副主委翁柏宗非法就任代理主委，大剌剌放話要讓翁一直做下去，如此公然玩弄法律、踐踏法律之行徑，令人完全無法接受。

黃國昌提及，本次《國家通訊傳播委員會組織法》第4條的修正，目的是要修正不合理的萬年委員條款，立法者的決定非常清楚，雖然未更動第16條內容，但仍應依循前例在公布後即施行。

黃國昌舉例，《印花稅法》第31條明訂「修正條文施行日期，由行政院以命令定之」，然而2002年修正第8條時，行政院未另訂施行日期，公布即施行；《大學法》在2010年8月修正第25條時，施行日期同樣授權行政院定之，行政院也未另訂施行日期，公布即施行。

黃國昌說，前行政院長陳建仁4月30日提名的NCC委員，卓榮泰一直拖到到7月9日他總質詢時才鬆口背書，現在轉過頭來用NCC委員有多重要，藉此要脅國會，此種行徑令人不齒！

黃國昌批評，對於NCC委員的人事同意權，即便卓榮泰如此沒肩膀，民眾黨團早就表示願意實質審查，並提案再延會來審查，「非常遺憾，民進黨黨團並不同意延會，連民進黨自己人都不當一回事，行政院還有什麼資格大放厥詞？」呼籲卓榮泰，法令三讀公布後該施行就請依法辦理，別想當太上院長，把立法院當立法局。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／陳修將落跑了！　人間蒸發
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報
快訊／15張發票中千萬　明細全公布
快訊／周天成打趴日本一哥！挺進8強　對手苦笑丟拍
im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光
賴清德新聘「98歲舅舅」任總統府資政　余天任國策顧問
周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了
快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜
人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐千晴酸「像詐團」判賠15萬　鄭運鵬批剛好而已：說謊不負責應獲警惕

NCC新法施行日待人事通過後思考？　黃國昌批政院：停止踐踏民主法治

「柱姊」出馬了！　洪秀柱4號赴基隆力挺謝國樑「反惡罷」

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

陳玉珍嗨終於嫁出去！喜接金門黨部主委　「一定參選2026縣長」

人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

酸鄭運鵬「徵才像詐團」判賠15萬　徐千晴：司法是否公正自在人心

經濟部援助颱風災戶！　淹水救助金最高4萬元、企業還有災復貸款

im.B詐騙案未辦陳歐珀　黃國昌嗆「遇到權貴就縮手」：人民怎信賴？

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

徐千晴酸「像詐團」判賠15萬　鄭運鵬批剛好而已：說謊不負責應獲警惕

NCC新法施行日待人事通過後思考？　黃國昌批政院：停止踐踏民主法治

「柱姊」出馬了！　洪秀柱4號赴基隆力挺謝國樑「反惡罷」

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

陳玉珍嗨終於嫁出去！喜接金門黨部主委　「一定參選2026縣長」

人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益

酸鄭運鵬「徵才像詐團」判賠15萬　徐千晴：司法是否公正自在人心

經濟部援助颱風災戶！　淹水救助金最高4萬元、企業還有災復貸款

im.B詐騙案未辦陳歐珀　黃國昌嗆「遇到權貴就縮手」：人民怎信賴？

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

大霈突宣布「找到好老公」！　浩子秒質疑：確定這個新男友沒騙你？

林志穎認了：Kimi已經比我高　14歲帥兒「狂打籃球」真實身高曝光

北醫、拜耳簽「數據驅動產學合作MOU」　針對「3疾病」分析治療

巴黎奧運一大亮點！　66歲奧運超級粉絲花費40年遊7屆奧運

快訊／陳修將落跑了！打死女友判囚10年10月　傳拘未到人間蒸發

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

約旦男「咩咩叫」與羊對話　牠淡定叫一聲回應：笑啥？

政治熱門新聞

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

曝柯文哲後悔藍白合破局　他揭對話：黨內有股聲音怪罪「這3人」

黃捷急了　他曝「惹到賴清德」內幕

高虹安貪污　他曝大水庫理論不適用原因

消失16分鐘？公衛文曝內幕：全身發涼

當烏鴉不是說說！　王世堅中執會暢所欲言30分鐘「8問」賴清德

卓榮泰鬆口：2030年可能重啟核電

北市去年還92億成還債王！唯一公債增加直轄市曝

JK羅琳質疑台灣拳后林郁婷性別　體育署長力挺

王義川看高虹安敗在10塊都摳

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

民進黨民調指「6成滿意治水成效」　她諷：淹水一定都是台灣人的錯

柯文哲嘆要接濟高虹安　卓冠廷揭高財報酸：民眾黨貧窮線1千8百萬？

更多熱門

相關新聞

徐千晴酸「像詐團」判賠15萬　鄭運鵬批剛好而已：說謊不負責應獲警惕

徐千晴酸「像詐團」判賠15萬　鄭運鵬批剛好而已：說謊不負責應獲警惕

民眾黨發言人徐千晴去年譏諷前民進黨立委鄭運鵬服務處的徵才廣告「猶如詐騙集團」，使鄭提告妨礙名譽並要求道歉，最高法院3月判決徐須賠15萬元。鄭運鵬上訴要求道歉，今日遭發回更審，對於賠15萬的判決，徐千晴質疑司法不公。鄭運鵬則表示，原本公開致歉就了事的小事，徐千晴經提醒後還自作聰明在臉書上再鬼扯一輪，判罰15萬是剛好而已，會繼續在司法上要求她若想當個公眾人物，就應該做個公開道歉洗門風的好榜樣。

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

酸鄭徵才像詐團判賠15萬　徐千晴回應了

酸鄭徵才像詐團判賠15萬　徐千晴回應了

經濟部援助颱風災戶！　淹水救助金最高4萬元、企業還有災復貸款

經濟部援助颱風災戶！　淹水救助金最高4萬元、企業還有災復貸款

im.B詐騙案未辦陳歐珀　昌：遇到權貴就縮手

im.B詐騙案未辦陳歐珀　昌：遇到權貴就縮手

關鍵字：

民眾黨NCC黃國昌行政院國家通訊傳播委員會組織法卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面