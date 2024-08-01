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0裝備奪銀爆紅！　土耳其射手大叔「殺手級」身世背景曝光

記者吳美依／綜合報導

土耳其射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）沒有穿戴配備，卻仍輕鬆奪下奧運銀牌，在網路上瞬間爆紅。原來，他的背景確實不平凡，曾在土耳其國家憲兵隊服役，軍階升到高級准尉，也多次在歐洲射擊比賽中獲獎。

在射擊比賽中，選手大多都會穿戴各式輔助配備，例如避免視線模糊、提高精準度的射擊眼鏡，以及保護耳朵的抗噪耳罩等。

不過，51歲的迪凱奇只戴著一副普通黑框眼鏡，身穿土耳其隊衣，甚至手插口袋，就擊敗了絕大多數的選手。在7月30日的比賽中，他與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）在混合團體10公尺空氣手槍項目，以582分成績抱回銀牌。

▲土耳其51歲射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan），在混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。（圖／路透）

▲土耳其51歲射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan），在混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。（圖／路透）

▲迪凱奇與搭檔塔爾汗（左）在巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。（圖／路透）

迪凱奇1973年1月1日出生於土耳其的卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras），曾經就讀首都安卡拉的憲兵軍校，畢業後開始服役，最終晉升為土耳其國家憲兵隊高級准尉。

他自2001年投入射擊運動，此後在國內外比賽表現亮眼，2003年起成為歐洲各大射擊賽事的常勝軍，甚至在2006年國際軍事體育世界錦標賽（CISM World Championships）、2011年國際射聯世界盃（ISSF World Cup）、2013年地中海運動會（Mediterranean Games）及歐洲錦標賽（European Championships），都曾奪冠。

事實上，迪凱奇2008年第一次代表土耳其參加奧運，迄今已經第5度叩關五環殿堂，終於摘下人生第一枚奧運獎牌。

 0裝備「手插口袋」奪銀牌！土耳其射手大叔爆紅　網：難道是殺手？

 

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