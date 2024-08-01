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0裝備「手插口袋」奪銀牌！土耳其射手大叔爆紅　網：難道是殺手？

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運射擊賽場上，各國選手幾乎都是「全副武裝」，但土耳其男將迪凱奇（Yusuf Dikec）沒有穿戴任何特殊配備「輕裝上陣」，卻仍一舉奪得銀牌，引發網友瘋狂朝聖，還被開玩笑說是「殺手」參加奧運。

在奧運的射擊比賽中，選手大多都會穿戴各式輔助配備，包括避免模糊、提高精準度的射擊眼鏡，以及保護耳朵的抗噪耳罩。

不過，51歲的迪凱奇只戴著一副普通的黑框眼鏡，身穿土耳其隊衣，甚至手插口袋，擊敗了絕大多數的選手。在7月30日的比賽中，他與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）在混合團體10公尺空氣手槍項目，以582分成績抱回銀牌。

隨著照片瘋傳，迪凱奇也瞬間爆紅，網友們紛紛留言表示，他根本渾身充滿主角光環，「我一看就知道他是個受過訓練的刺客」、「土耳其派出的傢伙，看起來只是為了好玩而撿起手槍，然後就贏得銀牌」、「土耳其派了一名殺手參加奧運嗎？」

▼51歲的迪凱奇（右）與搭檔塔爾汗（左）在混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。（圖／路透）

▲土耳其51歲射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan），在混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。（圖／路透）

▲土耳其51歲射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan），在混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。（圖／路透）

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