0裝備「手插口袋」奪銀牌！土耳其射手大叔爆紅　網：難道是殺手？

Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw

記者吳美依/綜合報導

巴黎奧運射擊賽場上,各國選手幾乎都是「全副武裝」,但土耳其男將迪凱奇(Yusuf Dikec)沒有穿戴任何特殊配備「輕裝上陣」,卻仍一舉奪得銀牌,引發網友瘋狂朝聖,還被開玩笑說是「殺手」參加奧運。

In Olympic shooting, they use equipment like:



> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise



Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS