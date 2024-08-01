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打爆中國！外國人喊「Let's Go！麟洋」　現場畫面嗨爆4.2萬人

▲▼（圖／翻攝自Threads／hsu.foodie.gourmet）

▲法國民眾超熱情應援。（圖／翻攝自Threads／hsu.foodie.gourmet）

網搜小組／劉維榛報導

巴黎奧運羽球男雙打「麟洋配」以2比1擊敗中國，對戰65分鐘相當激烈，而場邊粉絲更是振奮高昂，轉播過程中，頻頻傳來「Let's Go！麟洋，Let's Go」的台式應援聲，原來當時網紅「小許安內呷」就在奧運館場，前方的法國觀眾也熱情幫忙打鼓與廣播大聲公，引發萬人大讚「原來是你們！超棒的啦！」

「黃金羽球男雙」李洋、王齊麟昨（31日）對上中國選手劉雨辰、歐烜屹，比賽過程中，王齊麟數度出現「坐著打」、「躺著打」等超狂神技，尤其致勝第三局更是緊張刺激，雙方互有攻防，追至16平以後，又拉鋸到19平。

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後來麟洋配搶先取賽點，不過中國組合緊咬不放，直到最後麟洋配才以24：22取得勝利，在「死亡D組」順利脫穎而出晉級8強。

而當時場邊也有來自台灣粉絲熱情應援，台灣美食部落客「小許安內呷」在Threads分享現場實況，直呼「謝謝前面小哥一起！麟洋Let's Go！」

▲▼（圖／翻攝自Threads／hsu.foodie.gourmet）

▲還有民眾使用大聲公應援。（圖／翻攝自Threads／hsu.foodie.gourmet）

影片可見，前方坐著一位法國小哥雙手打著鼓，另一名男子則拿著大聲公，現場嗨到最高點。底下引來4.2萬人狂呼「原來觀眾席還可以帶大聲公跟小鼓，也太可愛」、「難怪我想說這個Tempo很台灣味」、「轉播聲音很糊 我終於聽到清晰的版本了，哈哈喜歡」、「我想說這個加油很台灣，原來是你們！超棒的啦」、「他們超大聲，轉播聽到也很感動」。

留言串中，王齊麟也親自留言回應「謝謝你們的加油聲」。

▼影片釣出王齊麟回應。（圖／路透）

▲▼李洋,王齊麟,奧運,男雙,羽球,巴黎奧運,2024巴黎奧運。（圖／路透）

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