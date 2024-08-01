奧運跳水「岸邊狂噴小水柱」　一日球迷超不解！真相驚呆

網搜小組／劉維榛報導

「奧運小細節之不懂就問！」一名網友觀看跳水賽事時，發現泳池都會噴小水柱，身為一日球迷的他也備感好奇，「為什麼要噴一小柱水呢？」文章引來萬名網友關注，有人笑稱「我以為是漱口用的」；真相長知識，有內行解釋這叫造波器，「有了這水柱擾亂水面，選手們就能輕易找到水面的位置！」

一名網友在《Threads》表示，觀看奧運跳水賽事時，發現泳池四周都會噴小水柱，讓他越看越好奇，「奧運小細節之不懂就問...跳水岸邊為什麼要噴一小柱水呢？」

文章曝光後，一票網友歪樓回應，「選手用的飲水機，怕口渴的人直接喝池水」、「召喚尿尿小童用的」、「我以為是漱口用的」、「飲水機，適時補水的重要性」。

對此，有內行專業解釋，「小水柱的專業名稱叫『造波器』，選手在高台上向下看時，如果水面平靜沒有波紋，他們就會測不準自己和水面之間的距離，有了這水柱擾亂水面，選手們就能輕易找到水面的位置」，該則留言引來2.1萬按讚，並紛紛驚呼「刷脆長知識」、「原來如此！長知識了」、「我也有相同的疑問，現在長知識了」。

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還有人幫補充，「沒噴水，從10米往下看會看到池底，無法確認水平面，噴水使水平面有波動，才能知道水平面」、「沒有水花長這樣，真的會抓不到距離」。

▼英國「跳水王子」湯姆戴利贏得男子雙人10公尺跳台賽銀牌。（圖／路透）

