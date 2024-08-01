巴西22歲單親媽遭前男友殘暴性虐！　「子宮撕裂」大出血

▲22歲被害人下體嚴重撕裂，必須動手術。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

巴西東南部米納斯吉拉斯州發生一起駭人聽聞的案件，一名22歲的單親媽媽因拒絕復合，遭到36歲前男友性侵虐待，兇嫌甚至徒手攻擊她，導致女方子宮嚴重撕裂傷，大量出血。警方調查後發現，該名男子此前早已有家暴與性侵前科，目前已經被逮捕。

根據日媒《巴西日報》報導，36歲兇嫌7月30日深夜潛入22歲前女友家中，當時前女友的3歲女兒也在家。兩人交往2年，但在案發15天前分手。他因不滿對方拒絕復合，多次闖入被害人家中，並強迫發生性關係。

事件當天，男子再次闖入受害者家中，並因被拒絕發生性行為而勃然大怒，於是憤而對被害人拳打腳踢，甚至將她摔向牆壁和地面。當受害者嚇得大喊要報警時，嫌犯再度暴怒，開始殘忍性侵對方，並試圖徒手撕裂女方下體，使其子宮撕裂，害女方下體大量出血。

事發後，受害者崩潰大哭著打電話向母親求助。她在電話中說道，自己遭到前男友的性虐，因此大量出血。母親隨後將她送往醫院，而她則因傷勢嚴重，必須進行手術。

被害女子目前仍在醫院接受治療，她在接受警方調查時表示，不知道嫌犯究竟是如何偷闖入她家。

警方指出，嫌犯可能是翻越圍牆進入，至於是否持有鑰匙則尚不確定。受害者指出，當晚是在嫌犯要求復合的聲音中驚醒。

根據目擊者提供的訊息，警方也成功逮捕了逃逸中的嫌犯。而在逮捕過程中，嫌犯並未反抗。警方隨後在他的車內發現3把刀具，不過嫌犯至今否認犯罪。