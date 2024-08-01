單車辣媽衝線「失控撞車」　遭巨大音箱砸死

Chica ciclista muere al caerle una bocina encima ( Que mala suerte de la chica ) pic.twitter.com/eJwLnjup9p — La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) July 31, 2024

記者張靖榕／綜合報導

巴西巴伊亞州日前發生單車賽嚴重意外，參賽正妹奧利維拉（Jaiane Oliveira）在最後衝線時，龍頭突然失控大轉向，衝向一旁的音響車，龐大音箱砸在她身上，最中不幸導致她的死亡。

▼單車辣媽奧利維拉在完賽前身亡。（圖／翻攝X）

綜合外電報導，事件發生在7月28日，巴亞諾波利斯舉行單車比賽，在最後關頭衝線時，觀眾拍到37歲的奧利維拉龍頭突然失控向右偏，撞上巴伊亞州最大的音響車，上頭未固定的巨大音箱瞬間倒下並砸倒奧利維拉，另一名車手也被波及翻車，整個人在地上滾了一圈。

一旁觀眾見狀趕緊上前查看情況；奧利維拉被送往附近的醫院急救，但最終仍被宣告不治。當地消息指出，奧利維拉可能是與另一名參賽者發生碰撞導致失控，才會撞上一旁的音響車，她在事故中重擊到頭部，因撞擊力倒地失去知覺，死因為嚴重腦損傷。

奧利維拉是當地小有名氣的單車辣媽，她過世後，留下丈夫和2名小孩。