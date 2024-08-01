議員曾預警師涉創意私房　蔣萬安喊話檢調：盼調查時可通知地方政府

▲蔣萬安出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

「創意私房」案件7月31日結案，逮捕兒少性影片涉案人共116人，其中1人任職台北市某國小，涉案地點遍及校園廁所與補習班，該名教師已被收押禁見。國民黨台北市市議員游淑慧1日表示，4月曾在教育部門質詢預警，但教育局卻後知後覺，對此，台北市長蔣萬安回應，希望未來涉及幼兒性平案時，當檢方進行相關調查，也可通知行政單位，讓地方政府能掌握，並儘速進行各項預防措施。

針對「創意私房」案，游淑慧稱4月11日就在教育部門質詢時預警，創意私房會不會有北市校園內教職人員涉案，但教育局卻後知後覺沒動作？蔣萬安1日上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動時回應，他第一時間知道後，即刻成立府級專案小組，由副市長林奕華來督導，同時也要求教育局隨時回報整個案件的狀況及調查進度。

蔣萬安提及，昨天他也即刻要求教育局對涉案人立刻停止、解職，同時依法通報狼師系統，另也依法終身不得任教，同時追究一切可追究的責任，並啟動各項輔導機制，對於可能受害人 給予相關諮詢、協助；此外，北市府有聯繫警方，除了表達全力配合偵辦，也希望檢方可以提供相關資料，讓北市府儘速給予可能受害人相關輔導、諮詢的協助。

面對蔣萬安沒正面回應，媒體再問，收到檢調通知「創意私房」案時間點是7月，但游淑慧4月就先預警，教育局過程有沒有做事？蔣萬安說，其實很希望不只是這個案，未來涉及幼兒性侵、性平案件的時候，當檢方進行相關調查、開始啟動，也可以即刻通知行政機關，包括讓地方政府能夠掌握，並隨時提供各項資料，也可讓地方政府儘速進行各項防護、預防措施。

蔣萬安指出，這點他也會來跟中央反映，希望未來就通案面，如果法律有相關規定更明確，在整個機制運作上，都希望各方大家一起來努力。