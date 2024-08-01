狼師案僅認定8案被性侵　蔣萬安：完成司法調查後做「相對應處置」

▲蔣萬安出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園長之子毛畯珅涉性侵、猥褻20多名女童，還拍攝上百部不雅影片，事後台北市政府公告精進作為，但民進黨台北市議員簡舒培質疑，檢調查出超過20多名孩童受害，北市卻只認定8名孩童被性侵。對此，台北市長蔣萬安1日回應，行政調查先行，若司法調查完成後認定有其他受害者，北市也會做相對應處置。

蔣萬安1日上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動，針對簡舒培質疑檢調認定超過20位通報，但北市只認定8名孩童遭性侵屬實？蔣萬安回應，2023年7月開始，北市就已經讓行政調查不只是跟司法調查並行，甚至可以先行。

蔣萬安提及，行政調查不管是透過調查小組以及認定委員會，調查小組的成員都是外部委員，包含性平、法律各領域的專家學者，透過嚴謹且公正的程序來進行調查，然後再召開4次認定委員會進行最後認定。

蔣萬安指出，行政調查現在先進行了相關認定，如果司法調查完成後認定有其他受害者，北市府也會在司法調查結果出來，來做相對應的處置，「我們也很希望檢調在過程當中，可以提供我們相關資料，可以讓我們更及時的掌握，而且可以對可能的受害者進行各項的諮詢、輔導、協助」。

▼民進黨台北市議員簡舒培質疑，檢察官查出超過20名受害孩童，但市府只認定8孩童被性侵害行為屬實。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）