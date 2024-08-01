北市代理教師涉偷拍　教育局發文各校：涉及兒少事件一律禁用

▲北市教師涉「創意私房」案，北市教育局要求各校提高警覺用人。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市某國小代理教師涉「創意私房」偷拍案，該校今啟動性平調查，並成立單一窗口，提供家長和學生陳情與輔導事宜。台北市教育局今也急發函各級學校，聘用人員時應提高警覺，涉及性剝削、性侵害、性騷擾等侵害兒少權益案件，即便判決尚未出爐，均不得進用，也要求各級學校落實每月1次反針孔偷拍偵測。

台北市教育局副局長陳素慧表示，今已通函各級學校、幼兒園與補習班，聘用人員之前一定要查閱狼師系統，尤其近來兒少事件頻傳，各校聘用正式和代理師資，一定要更提高警覺，若是在司法判決的空窗期，也要嚴加把關，若有涉及性剝削、性侵害、性騷擾等侵害兒少權益案件，基於保障學生受教權，即便判決尚未出爐，也一律禁用。

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陳素慧指出，教育局今也正式發函給偵辦此案的台中地檢署，請求協助提供創意私房案，涉案代理老師偷拍的受害學生相關資料，教育局也指派督導及政風人員至學校，封存涉案代理教師相關物品，保全證據，後續將積極配合檢調偵辦，全力追查兒少案件，絕不姑息。

陳素慧說，昨晚獲悉此案後，即要求學校即刻將涉案狼師解聘，學校今天成立性別平等委員會，啟動調查機制，將加速調查流程，一旦調查屬實，即列入狼師系統，終身不得擔任教職；學校已成立緊急應變小組，由學校行政幹部和家長會成員組成，向家長妥適說明調查程序與進度，成立單一窗口受理家長陳情或檢舉，也提供必要輔導資源。

針對校內廁所、教室是否成為涉案教師的犯案地點，陳素慧表示，校方已保存相關證據，積極配合檢調偵辦；也要求各校務必落實每月1次的反針孔偷拍偵測，針對游泳池浴室、更衣室、廁所等重點地區增加巡查頻率，防堵校園偷拍事件。

