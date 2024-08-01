巴西機場2機相撞「破大洞」！機尾刺穿外殼狂晃　驚悚畫面曝

▲ 高爾航空客機被撞出大洞。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西聖保羅國際機場（São Paulo–Congonhas Airport）發生恐怖意外，一架客機在滑行道上等待起飛時，被另一架正滑行到登機口的客機機翼撞上，機尾當場被刺出大洞，畫面怵目驚心，且當時2架飛機都載滿乘客，所幸未釀成傷亡。

根據《每日郵報》，這起事件發生於7月29日下午約5時，巴西高爾航空（Gol Airlines）G3 1238航班停在滑行道上等待起飛，這時智利南美航空（LATAM Airlines）3935航班剛從里約熱內盧降落，滑行到登機口時發生碰撞。

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網路曝光的畫面可見高爾航空客機機尾受損嚴重，下方一塊外殼差點被削落，在空中搖搖欲墜，另一側則是被刺出長長一道破口，內部一覽無遺。

機場營運商Aena說明，事故原因是連接高爾航空客機的後推（Pushback）設備發生機械故障。後推指的是用牽引車將飛機推離泊位的作業。

高爾航空向當地媒體g1聲明指出，南美航空的空中巴士A319機翼撞上該公司波音737客機尾部，機身上留下巨大破洞，所幸乘客安全下機，「這是我們的首要任務」，並安排替代班機載旅客前往目的地。

南美航空則聲明表示，所有乘客及機組員都正常且安全下機，並稱這架飛機已被送往維修，目前正進行調查，這起事件也造成該公司LA3064及LA3069等2個航班被迫取消。