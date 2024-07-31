國小代理教師涉「創意私房」偷拍　蔣萬安指示成立府級專案小組調查

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

檢警偵辦「創意私房」案，逮捕兒少性愛影片涉案人共116人，其中1人任職於台北市某國小，涉案地點遍及校園廁所與補習班，該名教師已被收押禁見。而台北市政府發言人殷瑋表示，台北市長蔣萬安今日得知此事後表達高度關心，要求教育局隨時回報案情，火速成立府級專案小組，並指示局處啟動輔導系統。

針對檢調偵辦「創意私房」案時，其中1名涉案人曾經在台北市某國小任教一事，殷瑋表示，蔣萬安今天得知後表達高度關心，立即要求教育局隨時回報案情，並火速在府級成立專案小組，由副市長林奕華督導，隨時掌握案情發展狀況，所有訊息即時向府方回報。

殷瑋指出，教育局也在蔣萬安的當即要求之下，即刻將涉案人停聘解職；蔣也要求馬上啟動機制，依法將涉案人列入狼師系統，終身不得擔任教職，並追究所有可追究的責任。此外，蔣萬安也要求局處立即依市府機制，包括本月提出的精進方案，落實市府應盡的責任，

殷瑋進一步說明，蔣萬安指示，相關局處啟動輔導系統，對於可能的受害人進行輔導與追蹤，並即刻聯絡檢調單位，表達市府跨局處都積極配合的態度，也希望檢調能提供相關資料，以利市府儘速保護受害人，並給予輔導與陪伴。