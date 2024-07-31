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北市國小代理教師涉偷拍　教育局：即刻解職「設緊急應變小組」

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市某國小代理教師涉偷拍，教育局即刻解職、啟動性平調查。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

檢警偵辦「創意私房」案，逮捕兒少性愛影片涉案人共116人，其中1人任職於台北市某國小，涉案地點遍及校園廁所與補習班，該名教師已被收押禁見。北市教育局今晚表示，涉案教師是某國小代理教師，稍早得知檢警調查結果，即刻將該師解聘，校方也啟動性平調查，並成立緊急應變小組，提供統一救濟管道，提供相關輔導資源。

北市教育局晚間發布聲明指出，教育局今獲悉檢警偵辦後，隨即掌握情形，立即保存相關證據，積極配合檢調偵辦。

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教育局表示，該校今天獲悉後，即依據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，將該師即刻予以當然停聘，另依據《性別平等教育法》、《校園性別事件防治準則》，由該校成立性平會，啟動調查機制，由學校組成緊急應變小組邀集家長會代表，向家長妥適說明調查程序與進度，統一救濟管道，並提供相關輔導資源協助。

據了解，該名代理教師已在該校代理4至5年，聘期至今年7月31日，該名教師在7月初主動向學校表示，將不繼續擔任代理一職，學校放暑假後，該名教師就沒有到校。至於校內廁所、教室是否成為犯案地點，校方將進一步配合檢警偵辦。

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