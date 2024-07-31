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蘇花全線搶通！和仁至崇德路段夜間封路　最新行車攻略一次看

▲▼南澳工務段搶災團隊，連日投入多組搶修人力、機具及車輛全力清運已全線搶通。（圖／公路局提供，下同）

▲南澳工務段搶災團隊，連日投入多組搶修人力、機具及車輛全力清運已全線搶通。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路受凱米強烈颱風挾帶強風、豪雨影響，造成多處邊坡崩塌及土石流災情，經公路局東區養護工程分局南澳工務段搶災團隊，連日投入多組搶修人力、機具及車輛全力清運已於30日17時搶通。

東區養護工程分局南澳工務段指出，凱米強颱造成台9線和仁~崇德路段內161.1k~161.3k（坍土方2萬立方公尺以上）、162.7k（坍土方4千立方公尺）、163.3k（坍土方1.2萬立方公尺）、164.2~164.5k（坍土方1萬立方公尺以上）等發生多處邊坡崩塌及土石流災情，南澳工務段搶災團隊，累計動員407人、163輛車及142台機具)，已於今(30)日17時搶通。

考量土石流造成之坍方緊鄰公路，尚急需進行降挖清運，及排水橋涵入流工及囚沙空間挖掘，以提升公路抗災能力，並配合下清水橋搶修施工交維管制，和仁(154.8K)~崇德(165.7k)路段放行時間如下：
1. 搶通當天17:00開放通行1次，和仁、崇德管制站前車輛全數通過後，封閉道路至隔日06：00，夜間管制不開放通行。
2. 搶通初期7月31日以後，每日(含假日)採早、午、晚3時段放行：
●上午06:00~08:00
●中午12:00~13:00
●下午17:00~19:00
放行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7k)車輛將全數放行。夜間19：00~隔日06：00封閉道路不開放通行。並將配合鐵路和平~新城路段執行客運接駁疏運，將依公告接駁時間優先配合放行。

▲▼南澳工務段搶災團隊，連日投入多組搶修人力、機具及車輛全力清運已全線搶通。（圖／公路局提供，下同）

南澳工務段特別提醒，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，前述放行時段每日管制放行前，將依道路巡查結果不排除有延後放行或暫停放行之可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，屆時請配合依人員指揮引導通行。

隧道路段開放通車初期，持續辦理機電設備搶修作業暫無照明，請用路人行經隧道路段開啟頭燈並減速慢行。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

民眾多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）及隨時收聽廣播訊息，事先做好行程規劃。

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