菜價創半年新高！還要3至4周回穩　農業部：嚴防業者哄抬物價

▲颱風重創蔬菜產區，菜價創半年新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風重創國內農漁畜產業，據北農統計，今日蔬菜到貨量只有982公噸，減少約3成，每公斤平均批發價漲至46.5元，菜價續創近半年新高。農業部長陳駿季今表示，短期葉菜類菜價會有波動，預估還要3到4周才會回穩，雞蛋價格相對平穩，因應中元、中秋節，將釋出冷凍肉品和魚產進行產銷調節，為防止不肖業者哄抬物價，行政院已組跨部會聯合稽查小組。

根據農業部最新統計，全台農漁畜牧產業災損已達26億9357萬元，農業損失額17億4478萬元、畜產損2億6194萬元、漁產損失5億8231萬元，相關損失數字仍持續增加中。

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陳駿季表示，凱米颱風強降雨造成80%至90%的短期葉菜類嚴重受損，農民復耕至少還有3到4周，這段時間葉菜類價格波動會比較大，農業部將適度調配冷藏庫存的高麗菜、結球白菜、根莖類等替代蔬菜，並與全國1千多個通路合作，開設平價蔬菜專區，方便消費者購買。

至於雞蛋部分，陳駿季表示，初步估計各類雞隻受損約188萬隻，全台投產蛋雞有3400多萬隻，評估影響不大，蛋價應該會持平，目前供需已經達到平衡，因此農業部蛋雞緊急淘汰計畫也會適時調整。

因應中元節肉品需求量大，以及中秋節烤肉的魚產品項，陳駿季表示，目前豬肉、禽肉與魚產的冷凍庫存量足，將視情況釋出，消費者不用擔心，至於價格部分，畜產價格相對平穩，魚產部分則會有波動，但因為庫存充足，絕對不會因為買不到，造成價格飆漲。