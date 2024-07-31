台南市長初選落馬會退黨參選？　陳亭妃3次強調：我永遠都是民進黨

▲民進黨立委陳亭妃受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開中執會，新任中常委、中執委也一一到場，尤其2026台南市長選戰3名有力人選都入列中常會，備受關注。而綠委林俊憲受訪時意有所指稱，大家都是賴系那很好，以後不要再發生跑票、脫黨的事情。對此，陳亭妃受訪時3次強調「我永遠都是民進黨！」她也指出，賴清德選市長曾經拿到76％選票，也獲得很多國民黨支持，誰能夠突破才是最重要，絕對有信心吸取最大能量跟支持。

對於台南市長選戰，陳亭妃指出，大家都希望依照體制來走，希望縣市首長候選人能選出最強的，這是共同方向，大家對她有期許，會繼續勇往直前。扎根這麼多年，大家都有看到她在地方的經營，會繼續加油，過去的賴清德選市長曾經拿到76％選票，橫跨藍綠白，我們也要跨越黨派爭取更多支持，也為2028賴清德連任總統努力打拼。

而陳亭妃自稱是屬於黨主席賴清德的「賴系」，被視為賴清德嫡系人馬的林俊憲稍早受訪時指出，如果大家突然都是賴系，那很好啊！大家都支持賴清德，尊重民進黨的決議、黨綱，大家團結，以後不要再發生跑票、脫黨的事情。

對於林俊憲說法，陳亭妃表示，她永遠都是民進黨，現在好像有人故意做這樣的放話，要為台南爭取最大支持，像賴清德一樣藍綠白都要，賴清德選舉時也獲得很多國民黨支持，誰能夠突破才是最重要，絕對有信心吸取最大能量跟支持。

而陳亭妃日前自稱賴系，陳表示，大家都很關心未來中常會的發展，她也不是第一次當常委，不論是蔡英文還是賴清德時代，大家都是支持黨的政策，希望為台灣、為人民發聲是共同目標，所有中常委要共同努力，大家眼睛都在看，民進黨更應該做好標竿讓人民看到不同。

對於傳出林佳龍招手回正國會？陳亭妃表示，第一時間就澄清並沒有，正國會對她來說永遠都是難以割捨的兄弟姐妹，現在更重要的是要大步向前、為台灣創造更好的發展，這才是共同努力目標。而隨陳亭妃一起出走正國會的何文海受訪時表示，自己永遠支持陳亭妃。至於是否正國會有在招手？何坦言不曉得，目前沒有收到訊息。