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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市長前哨戰！林俊憲暗示別再跑票、退黨　2026台南「當然是初選」

▲▼民進黨台南市長潛在候選人，王定宇、陳亭妃、林俊憲。（資料照／合成圖）

▲民進黨台南市長潛在候選人，王定宇、陳亭妃、林俊憲。（資料照／合成圖）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開中執會，新任中常委、中執委也一一到場，尤其2026台南市長選戰3名有力人選都入列中常會，備受關注。對於綠委陳亭妃自稱賴系，立委林俊憲受訪時也表示，那很好啊！大家團結，以後不要再發生跑票、脫黨的事情。至於未來市長選戰是否以初選為機制？林俊憲也表示，當然是初選，有什麼好懷疑？

目前綠委陳亭妃、王定宇、林俊憲都被點名是台南市長選戰有力人選，而綠委王世堅昨日受訪稱，目前陳亭妃領先最多？林俊憲表示，選舉才剛開始，這是馬拉松，民進黨大概2026年初才會正式提名，選舉有一定節奏，每個想參與的人都會很努力，自己就開始全台南跑透透，希望聽取更多民眾聲音、了解黨內同志想法，這段期間來有很大收穫跟信心。而3名可能人選中，王定宇目前網路聲量最高，林則表示，他網路聲量一直很高　戰力確實很強。

而對於陳亭妃自稱是屬於黨主席賴清德的「賴系」，被視為賴清德嫡系人馬的林俊憲則指出，如果大家突然都是賴系，那很好啊！大家都支持賴清德，尊重民進黨的決議、黨綱，大家團結，以後不要再發生跑票、脫黨的事情。

至於地方傳出風聲稱民進黨台南市長不會有初選，林俊憲表示，民進黨機制很清楚，尤其是台南民進黨長期執政，當然是初選，有什麼好懷疑？沒有其他說法，不知道這種聲音從哪來，民進黨規定清楚，不會說哪個縣市特別不一樣。
 

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