多圖／賴清德PO文化奧運台灣館　希望大家一起分享給國際好友

▲總統賴清德PO出文化奧運台灣館照片。（圖／賴清德臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德31日透過臉書表示，巴黎奧運的開幕式以自由奔放的姿態，向全世界展現了多元文化的魅力。他也貼出好幾張照片，是台灣在巴黎拉維特園區的「文化奧運」，以道地的台灣味，征服全世界的味蕾和視覺。

賴清德表示，這幾天他在網路上，看到好多人分享，大家到文化奧運台灣館，手上提著茄芷袋、在紅色辦桌圍成一圈看表演。

賴清德說，從世界DJ大賽台灣冠軍「DJ QuestionMark」的電音趴、將台灣廟宇音樂和電子音樂混種的「三牲獻藝」，到國樂三重奏「三個人」在傳統樂器的搖滾翻新、民族樂器樂團「A_Root 同根生」，再到台灣首個女子馬戲「創造焦點」的感動故事，最後是金曲歌后ABAO阿爆領軍演唱的溫暖歌聲，每一刻都充滿了台灣的創意與活力。

賴清德指出，民主台灣的美麗和多元，不僅充實了台灣的文化底蘊，也帶給全世界，更豐富、自由、和民主的力量。他說，「文化奧運」台灣館的節目，將會持續到8月10日晚間，這次共有24組團隊、122名藝術家及工作者參與演出，現場也展示了300位藝術家的作品。

賴清德強調，大家繼續為體育場上的選手加油，也一起將「文化奧運」的精采節目分享給國際上的好朋友，讓世界看見台灣的自由、多元和美麗。