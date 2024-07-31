控柯文哲顧問呂學海開課詐騙　洪申翰：柯文哲應出面道歉

▲民進黨立委洪申翰召開「柯P顧問到處詐騙 踢爆呂學海違法開設高價減碳班」記者會，受害者也出席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

近年節能減碳成國際關注議題，很多企業投入推動ESG，民間也有不少相關課程，然而品質卻參差不齊。民進黨立委洪申翰31日記者會就踢爆，台灣民眾黨主席柯文哲氣候顧問呂學海所開設的「台灣碳淨零學院」，學費高達30萬元，但尚未取得合法立案，就違法對外招生開課，也有受害者出面控訴課程內容與廣告宣傳嚴重不符。洪申翰呼籲，民眾黨跟柯文哲都應主動出面說明並道歉。

洪申翰指出，柯文哲在競選總統期間，要公佈淨零排放政見，找了專家來背書，裡面有幾位確實是很專業的，但其中的呂學海，他過去就是詐騙前科犯，曾於2011年違反公司法，被判有期徒刑三個月；2014年，侵佔行政部門的補助款256萬元；2015年，積欠華航子公司機票費用230萬元，且這還只是冰山一角。

▲呂學海前科一覽。（圖／洪申翰辦公室提供）

洪申翰透露，他當立委第一屆時，呂學海也找過他，邀請他一起討論淨零政策，呂學海不斷說自己跟柯文哲的關係多好，一聽就讓人覺得奇怪，所以談完後就跟他保持距離。

洪申翰指出，呂學海後來成立「台灣碳淨零學院」也邀請他出席，他不敢去，但這活動蔡壁如卻現身站台力挺。洪申翰說，不懂柯文哲作為第三大政黨的主席，政策公布卻要找詐騙集團背書，而詐騙集團則抓柯文哲來背書 也有真實受害者

受害學員A控訴，台中教室竟然沒有取得補習班的合法立案，就違法開班授課。學院回應，因為跟逢甲大學簽訂產學合作契約，所以不適用補習班法規。但逢甲大學校方已出面反駁，產學合作契約的內容並不包含對外授課，校方只有出借場地而已。此外，台灣碳淨零學院的台北教室也是問題重重，雖於今年5月16日取得補習班立案，但是，學院官網上畢業學員的感言影片，卻早在4月22日就上傳。不禁讓人懷疑，台北教室在今年5月之前，是否屬於違法招生？另一名受害學員B也踢爆，當初繳完30萬元高額學費後，台中教室只提供繳費收據，並未跟學生簽署書面契約，此舉也違反補教法。

實際上課後，也發現課程內容跟當初廣告所說的不一樣。受害學員A指出，學院官網宣稱「所有結業學員都將被推薦到企業工作」但實際上未曾耳聞任何一位學員成功被推薦到企業。此外，官網也宣稱延攬90名頂尖學者專家擔任講師，學員更可獲得所有講師的聯繫方式，隨時提供諮詢。但實際上只有極少數講師提供聯絡方式。課綱表上的課程主題、講師人選也一直變動，甚至出現課程講師冒名的狀況。

學員A想要申請退費，但學院卻回覆根據補教法規，上課超過三分之一即不予退費。受害學員B也曾表達想要退費，卻遭到學院「已讀不回」，甚至將其踢出上課群組，也導致他沒辦法再上課程網站聽課。學員B難過地表示，無法向學院拿回30萬學費，也無法繼續聽課，不知道該怎麼辦。

洪申翰補充，台灣碳淨零學院的講師在外面也惹出許多問題。去年聯合國氣候變遷大會（COP28）在杜拜舉行，學院講師林英杰以「逢甲大學碳資產管理與認證中心主任」身分出席，自稱是唯一受邀進入「官方藍區」的台灣官方代表。但環境部氣候變遷署事後發佈新聞稿反駁「與事實不符，恐有混淆視聽之虞。」逢甲大學校方也出面打臉。而林英杰就是台灣碳淨零學院的核心講師之一，兩人完全就是「騙騙聯手」。

洪申翰也呼籲，民眾黨跟柯文哲應主動出面說明。過去與呂學海互相背書、互相站台的行為，導致部分民眾誤信受騙，柯文哲也應該向受害者道歉。

公平交易委員會公平競爭處副處長葉添福表示，針對本案課程廣告不實部分，可以透過《公平交易法》第21條開罰，也會進一步請環境部蒐集相關事證並進行協調。教育部高等教育司專門委員李惠敏、終身教育司代理科長黃思綺則表示，逢甲大學確實有與台灣碳淨零學院背後的「台灣碳淨零股份有限公司」簽署產學合作，但內容並未包含對外招生授課，只是租借場地而已。因此若涉及違反《補習及進修教育法》，由地方政府蒐集相關事證後，可開罰新台幣5萬至25萬元罰鍰。洪申翰委員特別提醒，與呂學海關係友好的民眾黨前立委蔡壁如，現為台中市政府高層，需留意市府阻擾的可能性。

洪申翰喊話，台灣碳淨零學院可能不是個案，目前坊間的淨零課程持續增加，許多「掛羊頭賣狗肉」的商業行為，甚至變成詐騙行為時，主管機關不能坐視不理，強烈要求環境部成立跨部會小組，邀集教育部、公平會、經濟部共同研議防範機制，環境部也承諾會全力配合。