考托福批「垃圾防疫」險遭拒入場　「表現失常」索賠188萬吞敗

▲托福考試考生批試場防疫規定「垃圾」等語，寫道歉文才保住應考資格，事後提告向主辦單位求償。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者黃哲民／台北報導

北市1名報名托福考試的考生，前年（2022年）認為應試前須接種2劑新冠疫苗的規定不合理，考前上網評論「垃圾防疫規定」等語，考試當天被主辦單位識破本尊、要求寫道歉文才准進考場，考生事後報案提告，主張遭強迫道歉而考試失常，要求主辦單位連帶賠償報名費、精神慰撫共188萬餘元，台北地院一審認定考生自願道歉、考不好的原因很多，判考生敗訴，可上訴。

本案考生報名2022年9月21日舉辦的托福英文檢定考試（Test of English as a Foreign Language，TOEFL），當時受新冠肺炎疫情影響，主辦托福考試的美國教育基金會要求考生「需接種兩劑疫苗，否則需提供『其他理由』之證明文件」。

本案考生當時僅接種1劑新冠疫苗，考前2天打電話詢問美國教育基金會，廖姓女董事答覆「若考前快篩陰性仍然可以參加該次考試」。

▲托福考試考生批試場防疫規定「垃圾」等語，寫道歉文才保住應考資格，事後提告求償。（圖／翻攝判決書）

考生覺得基金會官網公布的防疫規定「寫好玩的」，且不合理又侵犯個人隱私，於是到美國教育基金會的Google評論留言，批「垃圾防疫規定」、「歧視確診者」、「建議所有規定直接廢除，改成入考場前需快篩就好。規定模稜兩可，每個都個案處理是在衝三小？」等語。

結果考試當天，廖女識破本案考生本尊，和擔任基金會志工的吳姓兒子攔下考生，表明考生的po文涉及詆毀，給考生2條路挑選，一是保留Google評論原貌，但現場上網以備註方式道歉，二是若不照做，就取消應考資格。

考生覺得委屈，但抝不過廖女母子要求，現場寫下「對不起，我不應該不尊重托福考試的防疫規範，我也為在google評論上的措辭不當道歉」等道歉內容，考完試報警提告廖女母子涉犯強制罪嫌。

廖女母子不認罪，指稱本案考生網路留言使公眾誤解基金會，已構成對托福考試的「騷亂及紛擾行為」，依考試規定可禁止應考，她們採取寬容處理，並無脅迫可言。

▲刑案法官判決廖女母子強迫考生道歉有罪，民事法官認為考生實際有應考，沒考好無法證明跟寫道歉文有關，判決免賠。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

刑案一審認為托福考試的防疫規定是可受公評之事，美國教育基金會若認為考生留言不當，可提起妨害名譽的刑事告訴，或提起民事訴訟要求考生移除評論，交給司法機關調查、審認，廖女母子以是否保留應考資格要求考生道歉，不具正當性，依強制罪判2人各3月徒刑、得易科罰金各9萬元，上訴二審審理中。

本案考生主張遭強迫道歉、《憲法》保障的不表意自由受侵犯，以致考試失常，差2分而無法申請要求托福成績100分的美國麻省理工學院，更錯失申請海外獎學金資格而放棄許多留學選擇，人生際遇從此丕變，再提告要求廖女母子與基金會連帶賠償考試報名費、重考費、獎學金損失與精神慰撫共188萬餘元。

基金會與廖女母子抗辯本案考生網路留言違規在先，損害托福考試公正性，誤導大眾以為托福考試防疫措施不嚴謹，事發當天已有其他考生關切、不安，本應取消應考資格，但廖女母子仍給對方補救機會，對方提出的對話錄音顯示協商平和，對方還問該怎麼寫道歉文、要不要改成5星評價等。

基金會和廖女母子認為被本件考生提告說成脅迫，「真是情何以堪」，考生無法舉證考不好是被廖女母子造成，且廖女母子監考工作純屬義務服務，未收取任何薪資與報酬，請求法官判決免賠或酌減賠償金額。

法官認為本案考生應考權利沒受侵害，考不好的原因眾多，難以證明跟寫道歉文才能入場考試有關，且本案考生僅接種1劑新冠疫苗、未取得醫院開立「其他理由」的證明文件，違反試場防疫規定，廖女母子本可拒絕入場考試，卻仍提供多重選擇讓考生順利應考。

法官指出，雙方對話錄音顯示協商語氣平和，考生出於自由意志，同意寫道歉文而保住應考資格，毫無「表意自由遭不法侵害」情形，儘管廖女母子刑案一審被判有罪，但民事審理不受刑案的認定所拘束，據此判基金會與廖女母子免賠，可上訴。