　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

考托福批「垃圾防疫」險遭拒入場　「表現失常」索賠188萬吞敗

考試示意圖（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲托福考試考生批試場防疫規定「垃圾」等語，寫道歉文才保住應考資格，事後提告向主辦單位求償。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者黃哲民／台北報導

北市1名報名托福考試的考生，前年（2022年）認為應試前須接種2劑新冠疫苗的規定不合理，考前上網評論「垃圾防疫規定」等語，考試當天被主辦單位識破本尊、要求寫道歉文才准進考場，考生事後報案提告，主張遭強迫道歉而考試失常，要求主辦單位連帶賠償報名費、精神慰撫共188萬餘元，台北地院一審認定考生自願道歉、考不好的原因很多，判考生敗訴，可上訴。

本案考生報名2022年9月21日舉辦的托福英文檢定考試（Test of English as a Foreign Language，TOEFL），當時受新冠肺炎疫情影響，主辦托福考試的美國教育基金會要求考生「需接種兩劑疫苗，否則需提供『其他理由』之證明文件」。

本案考生當時僅接種1劑新冠疫苗，考前2天打電話詢問美國教育基金會，廖姓女董事答覆「若考前快篩陰性仍然可以參加該次考試」。

▲▼托福考試考生丁宣勻（請匿名）批試場防疫規定「垃圾」等語，寫道歉文才保住應考資格，事後提告求償。（圖／翻攝判決書）

▲托福考試考生批試場防疫規定「垃圾」等語，寫道歉文才保住應考資格，事後提告求償。（圖／翻攝判決書）

考生覺得基金會官網公布的防疫規定「寫好玩的」，且不合理又侵犯個人隱私，於是到美國教育基金會的Google評論留言，批「垃圾防疫規定」、「歧視確診者」、「建議所有規定直接廢除，改成入考場前需快篩就好。規定模稜兩可，每個都個案處理是在衝三小？」等語。

結果考試當天，廖女識破本案考生本尊，和擔任基金會志工的吳姓兒子攔下考生，表明考生的po文涉及詆毀，給考生2條路挑選，一是保留Google評論原貌，但現場上網以備註方式道歉，二是若不照做，就取消應考資格。

考生覺得委屈，但抝不過廖女母子要求，現場寫下「對不起，我不應該不尊重托福考試的防疫規範，我也為在google評論上的措辭不當道歉」等道歉內容，考完試報警提告廖女母子涉犯強制罪嫌。

廖女母子不認罪，指稱本案考生網路留言使公眾誤解基金會，已構成對托福考試的「騷亂及紛擾行為」，依考試規定可禁止應考，她們採取寬容處理，並無脅迫可言。

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲刑案法官判決廖女母子強迫考生道歉有罪，民事法官認為考生實際有應考，沒考好無法證明跟寫道歉文有關，判決免賠。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

刑案一審認為托福考試的防疫規定是可受公評之事，美國教育基金會若認為考生留言不當，可提起妨害名譽的刑事告訴，或提起民事訴訟要求考生移除評論，交給司法機關調查、審認，廖女母子以是否保留應考資格要求考生道歉，不具正當性，依強制罪判2人各3月徒刑、得易科罰金各9萬元，上訴二審審理中。

本案考生主張遭強迫道歉、《憲法》保障的不表意自由受侵犯，以致考試失常，差2分而無法申請要求托福成績100分的美國麻省理工學院，更錯失申請海外獎學金資格而放棄許多留學選擇，人生際遇從此丕變，再提告要求廖女母子與基金會連帶賠償考試報名費、重考費、獎學金損失與精神慰撫共188萬餘元。

基金會與廖女母子抗辯本案考生網路留言違規在先，損害托福考試公正性，誤導大眾以為托福考試防疫措施不嚴謹，事發當天已有其他考生關切、不安，本應取消應考資格，但廖女母子仍給對方補救機會，對方提出的對話錄音顯示協商平和，對方還問該怎麼寫道歉文、要不要改成5星評價等。

基金會和廖女母子認為被本件考生提告說成脅迫，「真是情何以堪」，考生無法舉證考不好是被廖女母子造成，且廖女母子監考工作純屬義務服務，未收取任何薪資與報酬，請求法官判決免賠或酌減賠償金額。

法官認為本案考生應考權利沒受侵害，考不好的原因眾多，難以證明跟寫道歉文才能入場考試有關，且本案考生僅接種1劑新冠疫苗、未取得醫院開立「其他理由」的證明文件，違反試場防疫規定，廖女母子本可拒絕入場考試，卻仍提供多重選擇讓考生順利應考。

法官指出，雙方對話錄音顯示協商語氣平和，考生出於自由意志，同意寫道歉文而保住應考資格，毫無「表意自由遭不法侵害」情形，儘管廖女母子刑案一審被判有罪，但民事審理不受刑案的認定所拘束，據此判基金會與廖女母子免賠，可上訴。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議
快訊／黃嘉千回應了！　早知「夏克立約女移工抱睡」
林子宇碧潭落水獲救！　商家和釣客曝：她在岸邊徘徊滑手機4小時
快訊／機車停一排突自燃！　市民大道8車「燒到剩骨架」
紀卜心爆買粉！1天暴增3萬　私下吐苦水截圖曝光
比創意私房淫劣！首席偷拍狼藏「知名燒烤店」　專獵少女私密處
NHK美女主播轉身「S曲線超大」！　網熬夜看奧運全醒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自燃畫面曝！市民大道機車「正中午變火球」　恐怖火焰吞噬8車

蘇花全線搶通！和仁至崇德路段夜間封路　最新行車攻略一次看

林子宇碧潭落水獲救！商家和釣客曝：她在岸邊徘徊滑手機4小時

快訊／機車停一排突自燃！市民大道8車「燒到剩骨架」　路人傻眼

水泥車宜蘭台9丁翻覆！車頭扁掉緊貼山壁　駕駛「雙腿骨折」送醫

國道猴2.0！橘衣男沒戴安全帽「單手騎車」狂飆　警方回應了

比創意私房更淫劣！首席偷拍狼隱身知名燒烤店　專獵少女私密處

考托福批「垃圾防疫」險遭拒入場　「表現失常」索賠188萬吞敗

搬家公司貨車冒煙　駕駛查看瞬間陷火海！20分鐘燒成廢鐵

凱米襲台前夕縱走「南二段」　3山友失聯10天...仍下落不明

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

自燃畫面曝！市民大道機車「正中午變火球」　恐怖火焰吞噬8車

蘇花全線搶通！和仁至崇德路段夜間封路　最新行車攻略一次看

林子宇碧潭落水獲救！商家和釣客曝：她在岸邊徘徊滑手機4小時

快訊／機車停一排突自燃！市民大道8車「燒到剩骨架」　路人傻眼

水泥車宜蘭台9丁翻覆！車頭扁掉緊貼山壁　駕駛「雙腿骨折」送醫

國道猴2.0！橘衣男沒戴安全帽「單手騎車」狂飆　警方回應了

比創意私房更淫劣！首席偷拍狼隱身知名燒烤店　專獵少女私密處

考托福批「垃圾防疫」險遭拒入場　「表現失常」索賠188萬吞敗

搬家公司貨車冒煙　駕駛查看瞬間陷火海！20分鐘燒成廢鐵

凱米襲台前夕縱走「南二段」　3山友失聯10天...仍下落不明

自燃畫面曝！市民大道機車「正中午變火球」　恐怖火焰吞噬8車

台積電跌6元收934　台股下挫24點跌破22200點

台語歌手為閃狗「火燒車險喪命」　砸百萬直接換買保時捷休旅車

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

黃嘉千回應了！早知「夏克立約女移工抱睡」　當下反應曝光

體操天后奧運奪金戰袍要價逾16萬　近萬顆水晶點綴閃耀巴黎

協助凱米災民重建家園　林岱樺籲中央提供30萬元無息貸款

全台淹水感測器7成無效？　水利署駁：妥善率近97％

嘉義縣災損補助加碼！50公分以上多領1萬　每戶最多可領4萬

蘇花全線搶通！和仁至崇德路段夜間封路　最新行車攻略一次看

社會熱門新聞

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

民眾黨發言人「碧潭落水」　民眾目擊：自己走進水裡

即／高雄「米奇屋」火警　女屋主搶救不治

勸世影片瘋傳　男女國道沒繫安全帶「猛撞擋風玻璃」

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

即／台中驚傳幼兒園虐童！5孩身上都出現瘀青

女婚後拒行房！逼丈夫要愛愛先付500

還原林子宇碧潭落水現場　漂水面抓天鵝船求救

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

獨／兒涉吸金2千萬代操　警父竟幫查個資同遭搜索　

創意私房400名「黃子佼們」身分全曝光　

快訊／台中大肚「聯結車碰撞機車」！騎士當場慘死

女警開單遭關切！善化分局：不是警察高層

更多熱門

相關新聞

凱米颱風「軟封城」新冠疫情大降38%！

凱米颱風「軟封城」新冠疫情大降38%！

新冠疫情下降！疾病管制署今（30）日公布上周新冠新增584例新冠本土確定病例（併發症），另增90例死亡，都比前一周降低。疾管署副署長羅一鈞表示，上周因為凱米颱風影響，有2~3天的颱風假，就診情況也隨之下降，下周公布新數據可能會稍微反彈，不過也因為颱風假過程類似軟封城，讓呼吸道疾病無法持續傳播，整體疫情應持續下降， 初估8月中旬會脫離流行。

百日咳恐1傳17！中學生發病7周才確診

百日咳恐1傳17！中學生發病7周才確診

新冠、A流一起中！　醫揭機率

新冠、A流一起中！　醫揭機率

美向菲認了　曾宣傳貶低中國疫苗

美向菲認了　曾宣傳貶低中國疫苗

嘉義縣提醒災後防疫4招　防護、清除、清潔、消毒

嘉義縣提醒災後防疫4招　防護、清除、清潔、消毒

關鍵字：

防疫新冠肺炎疫苗托福考試網路留言強制罪精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面