災後預防傳染病　嘉義縣提醒防疫4招：防護、清除、清潔、消毒

▲▼ 颱風過後防疫「4」招遠離傳染病 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

凱米颱風過後，嘉義縣呼籲落實「災後防疫4招」，包括災後清潔要「做好防護」穿戴防水手套、長靴或雨鞋等；要環境巡檢，加強「巡倒清刷」避免病媒蚊孳生；要使用「稀釋漂白水擦拭環境」，以及飲用水和食物要「煮沸煮熟」，預防傳染病上身。

縣長翁章梁表示，正值登革熱流行期，颱風過後易因環境及容器積水加速病媒蚊繁殖，嘉義縣自4月1日起公告，如被查有陽性孒孓的孳生源積水容器，將依傳染病防治法處3,000至15,000元罰款，衛生單位將不定期查核病媒蚊，民眾應加強巡視室內外各類盆栽底盤、丟棄的飲料瓶罐、大型帆布及廢棄輪胎等是否有積水，住家周圍「巡、倒、清、刷」，做好自我防護。

衛生局長趙紋華提醒，正逢登革熱流行期，民眾不得輕忽，清理家園「巡倒清刷」外，也要穿著防護裝備勿赤腳或穿拖鞋，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，感染破傷風、鉤端螺旋體及類鼻疽等傳染病。

此外，也要用稀釋的漂白水清消環境，也要注意飲食衛生，如泡過水或解凍過久的食物勿食用，水和食物要「煮沸煮熟」切勿飲用生水及生食，守護家園也要守護身體健康。

衛生局呼籲，風災過後防疫「4」招，一定要做好「防護、清除、清潔、消毒」，遠離傳染病，除落實環境清潔，減少登革熱病媒蚊孳生，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等症狀應儘速就醫，並主動告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，以利衛生單位圍堵疫情，避免疫情擴散。