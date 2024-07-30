凱米「軟封城」新冠疫情大降38%！羅一鈞曝趨勢：本周恐一小波反彈

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情下降！疾病管制署今（30）日公布上周新冠新增584例新冠本土確定病例（併發症），另增90例死亡，都比前一周降低。疾管署副署長羅一鈞表示，上周因為凱米颱風影響，有2~3天的颱風假，就診情況也隨之下降，下周公布新數據可能會稍微反彈，不過也因為颱風假過程類似軟封城，讓呼吸道疾病無法持續傳播，整體疫情應持續下降， 初估8月中旬會脫離流行。



疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，上周（7/23-7/29）新增584例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（7/16-7/22）新增773例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增90例死亡病例，較前一周新增124例下降。國內新冠疫情下降仍處流行期，須留意重症發生風險。

疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡個案中有一名南部40幾歲女性，本身沒有潛在疾病，沒有打過XBB疫苗，6月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水，同住家人也有發燒症狀，她去診所就醫快篩陽性，給予症狀治療藥物，但發病3天後有呼吸喘症狀，第5天到醫院就醫，出現發燒、低血氧狀況，檢測新冠、黴漿菌陽性，胸部X光雙側肺炎，使用氧氣但低血氧沒有改善，收治加護病房。

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林詠青指出，個案住院期間反覆發燒、意識混亂還出現氣胸、肺膿瘍，因為病況持續惡化，於7月下旬過世，是住院後第六周，死因為新冠病併發肺炎呼吸衰竭。

疾管署副署長羅一鈞表示，上周因為颱風放了2~3天的颱風假，各種疾病就診明顯下降，推測下周公布本周就診人次可能會有一些反彈，不過整體來看疫情仍然會持續往下。

羅一鈞表示，從兩方面看，一是定點醫師觀察與長照機構陽性率的監測，可以了解疫情下降並不是僅因為大家不能出門看診；另一方面，颱風假的過程其實有點類似軟封城，大家被困住在家裡，大型集會如煙火、聚會等都取消，呼吸道疾病會有兩到三天時間無法持續大規模傳播，對於未來幾周會有正向幫助，初步預期8月中旬脫離流行。

疾管署提醒，國際間多數國家疫情上升，且值暑假旅遊旺季，病毒傳播風險升高，請規劃旅遊之民眾儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得保護力，並落實勤洗手 、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣。