百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內再增一起百日咳家庭群聚，首例個案10多歲中學生因為家長因素，沒有接種過百日咳疫苗。疾管署副署長羅一鈞指出，百日咳傳染力高，對於沒有接種疫苗民眾來說可以「1傳17」；而個案從發病到確診長達7周，確診後已經匡列41名接觸者，包含4名家人、37名校園接觸者，其中爸爸和姐姐已經確診，將擴大疫調匡列，其它接觸者也會評估預防性投藥、採檢。

疾病管制署今（30）日公布國內新增3例百日咳確定病例，為同一起北部家庭群聚，疾管署防疫醫師林詠青表示，首例個案為10多歲男性，從未接種百日咳相關疫苗，6月上旬起出現咳嗽症狀，後續咳嗽加劇伴隨吸入性哮聲及呼吸中止情形，7月中旬因症狀未改善至醫院就醫，經檢驗通報，於7月23日確診。

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疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案從發病到確診間隔長達7周，接觸的人也比較多，匡列41名接觸者，包含4名家人與37名校園接觸者，要監測到8月21日，並且會評估預防性投藥、採檢。若和個案在1公尺內的密集接觸超過1小時等情況屬於風險較高，就會進行討論，由衛生單位評估是否投藥。

個案的爸爸和姐姐有咳嗽症狀於7月29日檢驗陽性確診，羅一鈞強調，對沒有接種疫苗民眾來說百日咳傳染力相當高，是可以「1傳17」的傳染疾病，目前還在針對新確診個案去匡列接觸者，做後續防治工作。至於37名校園接觸者，羅一鈞指出，目前沒有人有症狀，初步已經有26人預防投藥，另外11人受到颱風停班停課影響，近日會去醫療院所評估。

羅一鈞也提到，詢問該名中學生為何沒有接種疫苗，家長表示是因為認為人體有自己的免疫力，所以不需要接種疫苗，個案僅有出生後接種卡介苗、兩劑B肝疫苗，出生2個月後就沒有打其它疫苗；另他確診的姐姐在小時候則打過三劑百日咳疫苗。

疾管署監測，今年已經累積16起百日咳，其中有4起家庭群聚。羅一鈞分析，今年疫情已是五年同期新高，且近期個案診斷都相當晚，有社區擴散的可能性，民眾如果有久咳不癒等疑似症狀，要儘速就醫，提醒醫師注意即時通報採檢。

疾管署說明，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗。提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

羅一鈞補充，國內兒童疫苗接種採取自願性質並非強制，僅是時間到了會由衛生單位提醒，家長若不願意讓孩子接種疫苗是沒有法律上可以處罰的依據，分析沒有完成接種的小朋友家長常見理由，除了在籍不在戶，其他多是宗教信仰或對疫苗不信任為主。