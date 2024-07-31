屏東縣資源回收率僅50.5%　環保局籲民眾落實垃圾分類

▲環保局呼籲民眾落實垃圾分類 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

凱米颱風挾帶強風豪雨侵襲臺灣，清潔員不畏風雨持續為縣民服務，屏東縣政府環保局提醒民眾在豪雨過後清理家園環境時，也要落實垃圾分類措施，齊力作好資源回收，避免具循環價值回收物成為廢棄物處理的負擔。

環保局表示，近年來在新冠肺炎疫情致生活習慣改變影響，一般廢棄物產生量頻頻成長，造成本縣112年一般廢棄物回收率僅50.5%，遠遠低於全國平均值60.3%，為了扭轉資源回收率不佳窘境，該局於今(113)年攜手各鄉鎮市公所清潔隊擴大執行垃圾袋破袋稽查，上半年宣導期間檢查結果顯示有逾半數民眾未落實垃圾分類，未分類回收的資源物，不僅只是地球資源的浪費，更將增加廢棄物處理負荷，若是情況繼續惡化下去，勢必危及本縣一般廢棄物自主處理能力。

屏縣環保局提醒民眾清理居家環境時，如有紙餐盒、鋁箔包、寶特瓶、玻璃瓶、塑膠及紙容器飲料杯等盛裝食品用途之資收物，應清洗乾淨後再交付清潔隊回收，整理災後回收物品時也需注意安全，請穿著雨鞋及配戴防護手套，避免被破碎玻璃容器、鐵鋁罐或其他尖銳物品刺傷或割傷。

而在颱風過後，環保局及各公所已加強環境清消工作，惟近日仍有西南氣流所造成之連續降雨，這時又正值登革熱疫情好發季節，連續降雨有利於登革熱病媒蚊的孳生，特別呼籲民眾，務必加強環境整頓，特別是清除戶內外積水容器，以「巡」、「倒」、「清」、「刷」是對環境最友善的防範登革熱等蚊媒傳染病的最有效方式。

時值風災過後民眾忙於家園環境清理之際，無可避免將會有大量廢棄物產出，這時更應落實垃圾分類措施，讓蒼生萬物回歸最適當的位置、扮演最佳的功能，也讓屏東早日擺脫資源回收末段班的臭名，蛻變成一個真正備具環境素養的現代公民幸福城市。