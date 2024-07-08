台東市定時定點垃圾清運及回收服務　7／1正式啟動

▲市長陳銘風(左一)前往南京路與正氣路口旁廣場的清運點，了解運作情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市公所「台東市113年的定時定點垃圾清運及回收服務」已於7月1日正式啟動。市長陳銘風8日上午前往南京路與正氣路口旁廣場的清運點，使用本次新增的資源回收服務，並了解運作情形。

市長陳銘風表示，過去幾個月的「113年定時定點垃圾清運」試辦計畫，獲得市民熱烈回應。市公所評估試辦情形良好，並在考量民眾需求及意見後，決定延續原本的服務，並增加資源回收，讓民眾更加便利。

市長陳銘風接著說明，市公所自實施試辦計畫以來，民眾使用定時定點清運的比例增長顯著，試辦期最後一個月的清運量較第一個月成長了43%。此外，市公所也進行了問卷調查，有86%的民眾認為定時定點時間適當，97%的民眾對清運人員的服務態度表示滿意，這顯示出市民對這項服務的高度認同和滿意。

自3月試辦以來經常使用定時定點服務的蔡小姐表示：「在上班前順路丟垃圾，對我而言非常便利。以前因為垃圾清運時間還沒下班，只能將垃圾暫放在家裡，下班後再找垃圾車丟，或麻煩鄰居。現在有了定時定點服務，家裡不再堆積垃圾，居住環境品質也提高了。對雙薪家庭而言，這項服務非常方便，特別是現在還增加了資源回收，真的為生活帶來很大的改變。」

另一位市民陳先生則說：「定時定點清運垃圾服務，讓我不再需要請假丟垃圾，順路丟真的很方便。甚至因為減少了為倒垃圾而爭執的機會，家庭變得更和諧。」

市長陳銘風表示，市民對定時定點清運工作給予了正面的回饋，經過協調規劃後，也增加了資源回收服務，以回應市民的需求。