8月起拒收未分類垃圾　屏東縣環保局開罰措施出爐

▲屏東縣環保局籲鄉親要注意落實垃圾分類 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

過去在新冠肺炎疫情影響下，外帶、外送餐飲平台興起，一次性餐具、用品大量使用，又基於防疫衛生安全考量，垃圾強制分類措施無法貫徹執行，導致民眾逐漸疏忽垃圾分類回收的重要性，屏東縣政府環保局表示，8月起未分類的回收物潔隊將拒收。

為減少垃圾產生量以持續保有自主處理能力，屏東縣環保局於今(113)年攜手各鄉鎮市公所清潔隊擴大執行垃圾袋破袋檢查，上半年宣導期間，共偕同地方清潔隊抽查2,388包民眾排出垃圾，顯示有逾半數民眾未落實垃圾分類，違規項目以鋁箔包、紙容器、塑膠容器、紙類及廚餘等居多。

在上半年宣導期過後，為避免資源回收物及廚餘混雜於一般垃圾中排出情形一再發生，自8月起，不依規定分類垃圾並排出者，清潔隊將拒絕收受，請民眾自行完成分類後再交付，倘不聽從稽查人員要求執意排出者，將依據廢棄物清理法處新臺幣1,200至6,000元罰鍰；無故拒絕稽查人員請求提示身分證明者，加處新臺幣600至3,000元罰鍰。

除垃圾袋破袋檢查外，環保局也將加強焚化廠進廠垃圾落地檢查，公所清潔隊進廠車輛如有夾雜資源回收物、廚餘、事業廢棄物及危險易爆炸容器等，違規情節達屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠廢棄物進廠管理要點退運規定者，將全車予以退運並記點；持續累犯之車輛，則從源頭禁止該清運車輛進廠。

環保局提醒民眾，未做好垃圾分類工作，不僅僅只是影響個人垃圾排出的不便，更是破壞整條垃圾收運路線、甚至整個地區垃圾收運秩序的罪人。環保局邀請縣民一起當個具有環境素養的現代公民，在享受科技發展帶來便利生活的同時，莫要忘卻環境保護的公民責任，做好垃圾分類，留給後代子孫美麗純淨的藍天綠地及青山淨水。