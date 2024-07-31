　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

甩開禁藥陰霾？　中國游泳名將「孫楊」承諾今年重回賽場

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家游泳隊隊長、奧運3金得主「孫楊」29日晚間在社交平台上開直播，談論自己的身心狀態。他先前因服用禁藥被禁賽4年3個月，目前已結束禁賽懲罰，他在直播間向大眾承諾，會在今年回歸賽場。

據《三湘都市報》報導，孫楊在直播間表示，「我一直在積極準備，就是我一定會在今年和大家在賽場上相見，現在積極調整自己的身心狀態，在過去的4年當中，可能累積下來的傷痛，可能康復做得不是那麼完整，我一定會把最好的狀態留到明年，因為明年對我來說，我自己有設下一些小目標，想要去奮鬥完成。」

▲▼雅加達亞運，中國，孫楊。（圖／路透社）

▲中國國家游泳隊隊長孫楊。（圖／路透社）

中國「蛙王」覃海洋在本次奧運無緣獎牌，僅位居第7名，「蝶后」張雨霏也僅拿下銅牌。兩位選手在最拿手的項目皆錯失金牌，讓「巴黎奧運泳池深淺」的話題鬧得沸沸揚揚。

孫楊也對此提出看法，「因為我們知道國際比賽的標準水池深度是在『2.5公尺至3公尺』之間，而這一次的場比較特別，它是在2.2公尺至2.3公尺間，其實泳池的深淺，必然對選手是有一定的影響。」

▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

據《ETtoday新聞雲》先前報導，2014年孫楊在一次尿檢中被查出服用禁藥曲美他嗪（Trimetazidine），遭中國泳協禁賽3個月，故缺席該年的韓國仁川亞運。

2016年里約奧運，澳洲泳將霍頓（Mack Horton）就發起「拒絕孫楊」行動，當時他拒絕與孫楊握手，表達他對於孫楊在2014年誤食違反用藥條例藥物的不滿，並在奧運期間受訪時以「禁藥騙子（drug cheat）」稱呼孫楊，法國泳將拉寇爾（Camille Lacourt）也爆料，「孫楊的尿液顏色呈現紫色。」之後事件持續升溫到2019年光州世錦賽，霍頓直接「拒絕與禁藥騙子同台頒獎」抵制孫楊。

2018年9月孫楊位於杭州住所，拒絕WADA委託的國際藥檢管理機構（IDTM）進行飛行藥檢，不僅未配合，還指使他人打破血液樣本容器遭到國際體育仲裁法庭判罰禁賽8年。

▲孫楊現身國際體育仲裁法庭（CAS）聆聽判決。（圖／路透）

▲孫楊現身國際體育仲裁法庭（CAS）聆聽判決。（圖／路透社）

國際體育仲裁法庭在2020年5月重審孫楊先前拒絕藥檢一案，並於6月底宣布裁決結果，禁賽期從8年減至4年3個月，禁賽期從2020年2月28日開始計算，一直到2024年5月31日禁賽期滿。

公開資料顯示，孫楊在2012年倫敦奧運會上，打破奧運紀錄的成績，獲得400公尺自由式冠軍，並在2012年8月4日以打破世界紀錄的成績獲得1500公尺自由式比賽冠軍；2016年8月8日在2016年奧運中，獲200公尺自由式冠軍，這是他個人在奧運上獲得的第3面金牌。除了奧運之外，孫楊在世界各大賽事也獲得多面金牌，他是世界上首位在200、400、800、1500公尺中長距離上，全部獲得金牌的大滿貫選手。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／「拳擊阿甘」不敵美國好手　首屆奧運16強作收
快訊／北捷紅線異常！北投站道旁有煙霧　急調班距、啟動公車接駁
高承睿16強賽躲過中國球王！　瑞典超新星爆冷擊敗王楚欽
快訊／找到了！凱米襲台前爬南二段失聯　3登山客已罹難
剛痛失「奪冠球拍」！　中國「球王」王楚欽爆冷止步32強
快訊／「水花消失術」歸來！全紅嬋、陳芋汐奪金
快訊／下班尖峰時段　北捷「淡水信義線異常」
三媽醬包擠出蟑螂！工廠員工曝「出孔比指甲小」：不知為何會跑進
快訊／下班注意！4地「雨彈升級」　16縣市豪大雨特報
真的沒P圖！巴西衝浪選手「飄浮站立」　飆出奧運最高分
外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　畫面震撼2萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

剛痛失「奪冠球拍」！　中國「球王」王楚欽爆冷止步男單32強

全紅嬋「水花消失術」歸來奪金！與搭檔陳芋汐展現「神同步」

包養情婦10幾年不回家！人夫突中風命危　妻「考慮5分鐘」火速拔管

甩開禁藥陰霾？　中國游泳名將「孫楊」承諾今年重回賽場

暴雨急疏散居民沒空接孩！村幹部「女兒罹難」　村民聽原因全哭了

一槍擊破家徒四壁！　中國射擊手謝瑜奪金…曾2度被國家隊退回

17歲全紅嬋今巴黎奧運首戰！有望重現複製貼上「水花消失術」

奪冠球拍被攝影師踩斷！　中國「球王」王楚欽傻眼：什麼素質

金牌2400萬獎金怎麼花？香港「擊劍女神」已經想好了

擊敗「神秘之師」北韓！「莎頭」拿下中國史上首個桌球混雙金牌

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

剛痛失「奪冠球拍」！　中國「球王」王楚欽爆冷止步男單32強

全紅嬋「水花消失術」歸來奪金！與搭檔陳芋汐展現「神同步」

包養情婦10幾年不回家！人夫突中風命危　妻「考慮5分鐘」火速拔管

甩開禁藥陰霾？　中國游泳名將「孫楊」承諾今年重回賽場

暴雨急疏散居民沒空接孩！村幹部「女兒罹難」　村民聽原因全哭了

一槍擊破家徒四壁！　中國射擊手謝瑜奪金…曾2度被國家隊退回

17歲全紅嬋今巴黎奧運首戰！有望重現複製貼上「水花消失術」

奪冠球拍被攝影師踩斷！　中國「球王」王楚欽傻眼：什麼素質

金牌2400萬獎金怎麼花？香港「擊劍女神」已經想好了

擊敗「神秘之師」北韓！「莎頭」拿下中國史上首個桌球混雙金牌

「保台和平就是要跟大陸搞好關係！」　蘇清泉：美國是更大亂源

日本如何成為「滑板強國」？包辦奧運男女金牌　背後原因解密

黃春明愛子黃國峻代表作重新出版　生前著作「度外」、「水門洞口」看見現代人生存困境

樂天周五全隊搭巴士到花蓮　制服組提前出發

為賺4萬2！馬國男帶3000萬海洛因闖關　慘遭起訴求刑16年

森林驚見「枯瘦女」被鍊在樹上等死！　手寫字條曝：我老公做的

快訊／「拳擊阿甘」甘家葳不敵美國好手　首屆奧運16強作收

金普頓大安「Helinox露營房」開箱！5千元限量贈品入住就送

顧問被爆是詐騙犯！黃國昌護柯文哲　洪申翰再轟：敢做敢當很難？

LINE「8款可愛貼圖」免費下載！鼠鼠條、奇奇Gogo

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

大陸熱門新聞

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

全紅嬋改善困苦家境　父親堅持繼續賣果菜

全紅嬋：如果我不跳水大家還會喜歡我嗎

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

女童商場內攀岩「重墜砸地」！　目擊者曝留下大灘鮮血

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

痛車逆向狂飆　騎士遭撞升空4公尺重摔

至今未解！賀蘭山「太陽神」數字之謎

全紅嬋巴黎奧運首戰！有望重現水花消失術

金牌2400萬獎金怎麼花？擊劍女神已想好！

「水花消失術」歸來！全紅嬋、陳芋汐奪金

馬保國變夜店教父　傳演出費7位數

中國體操選手讓出金牌！為失誤哽咽道歉

球拍毀立馬吞敗！中國球王爆冷止步32強

更多熱門

相關新聞

各國奧運金牌獎金曝！香港2525萬遠超各國

各國奧運金牌獎金曝！香港2525萬遠超各國

《富比士》在巴黎奧運前，對33個承諾為本屆奧運得獎選手發放現金獎勵的國家與地區進行統計，發現香港是「金牌獎金」最高的地區，比排名第2的以色列多出了2倍之多。至於台灣，《今日美國》認定，台灣和新加坡是上一屆東京奧運會給出獎勵最多的政府之一。

美網球新星高芙還住選手村：納達爾也住

美網球新星高芙還住選手村：納達爾也住

「桌球阿嬤」陪練　中國奪首面奧運混雙金牌

「桌球阿嬤」陪練　中國奪首面奧運混雙金牌

高芙因延遲判決而與主審「激烈爭執」

高芙因延遲判決而與主審「激烈爭執」

巴黎奧運看什麼？　8大熱門賽事討論度高

巴黎奧運看什麼？　8大熱門賽事討論度高

關鍵字：

2024奧運2024奧運游泳巴黎奧運2024奧運大陸孫楊覃海洋張雨霏

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

吳宗憲小女兒脫了！

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面