甩開禁藥陰霾？　中國游泳名將「孫楊」承諾今年重回賽場

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家游泳隊隊長、奧運3金得主「孫楊」29日晚間在社交平台上開直播，談論自己的身心狀態。他先前因服用禁藥被禁賽4年3個月，目前已結束禁賽懲罰，他在直播間向大眾承諾，會在今年回歸賽場。

據《三湘都市報》報導，孫楊在直播間表示，「我一直在積極準備，就是我一定會在今年和大家在賽場上相見，現在積極調整自己的身心狀態，在過去的4年當中，可能累積下來的傷痛，可能康復做得不是那麼完整，我一定會把最好的狀態留到明年，因為明年對我來說，我自己有設下一些小目標，想要去奮鬥完成。」

▲中國國家游泳隊隊長孫楊。（圖／路透社）

中國「蛙王」覃海洋在本次奧運無緣獎牌，僅位居第7名，「蝶后」張雨霏也僅拿下銅牌。兩位選手在最拿手的項目皆錯失金牌，讓「巴黎奧運泳池深淺」的話題鬧得沸沸揚揚。

孫楊也對此提出看法，「因為我們知道國際比賽的標準水池深度是在『2.5公尺至3公尺』之間，而這一次的場比較特別，它是在2.2公尺至2.3公尺間，其實泳池的深淺，必然對選手是有一定的影響。」

▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

據《ETtoday新聞雲》先前報導，2014年孫楊在一次尿檢中被查出服用禁藥曲美他嗪（Trimetazidine），遭中國泳協禁賽3個月，故缺席該年的韓國仁川亞運。

2016年里約奧運，澳洲泳將霍頓（Mack Horton）就發起「拒絕孫楊」行動，當時他拒絕與孫楊握手，表達他對於孫楊在2014年誤食違反用藥條例藥物的不滿，並在奧運期間受訪時以「禁藥騙子（drug cheat）」稱呼孫楊，法國泳將拉寇爾（Camille Lacourt）也爆料，「孫楊的尿液顏色呈現紫色。」之後事件持續升溫到2019年光州世錦賽，霍頓直接「拒絕與禁藥騙子同台頒獎」抵制孫楊。

2018年9月孫楊位於杭州住所，拒絕WADA委託的國際藥檢管理機構（IDTM）進行飛行藥檢，不僅未配合，還指使他人打破血液樣本容器遭到國際體育仲裁法庭判罰禁賽8年。

▲孫楊現身國際體育仲裁法庭（CAS）聆聽判決。（圖／路透社）

國際體育仲裁法庭在2020年5月重審孫楊先前拒絕藥檢一案，並於6月底宣布裁決結果，禁賽期從8年減至4年3個月，禁賽期從2020年2月28日開始計算，一直到2024年5月31日禁賽期滿。

公開資料顯示，孫楊在2012年倫敦奧運會上，打破奧運紀錄的成績，獲得400公尺自由式冠軍，並在2012年8月4日以打破世界紀錄的成績獲得1500公尺自由式比賽冠軍；2016年8月8日在2016年奧運中，獲200公尺自由式冠軍，這是他個人在奧運上獲得的第3面金牌。除了奧運之外，孫楊在世界各大賽事也獲得多面金牌，他是世界上首位在200、400、800、1500公尺中長距離上，全部獲得金牌的大滿貫選手。