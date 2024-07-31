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各國奧運金牌獎金曝！香港2525萬遠超各國　台灣上屆給郭婞淳這數字

▲▼巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲各國為了獎勵選手們在奧運會的表現，都給出了很高的獎金。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

2024巴黎奧運正如火如荼地展開，儘管國際奧委會（IOC）不會為獲獎的運動員頒發獎金，但各國通常還是會為獲獎的選手提供各種獎勵。《富比士》在巴黎奧運前，對33個承諾為本屆奧運得獎選手發放現金獎勵的國家與地區進行統計，發現香港是「金牌獎金」最高的地區，比排名第2的以色列多出了2倍之多。至於台灣，《今日美國》認定，台灣和新加坡是上一屆東京奧運會給出獎勵最多的政府之一。

據福布斯報導，在排名前15的國家與地區中，香港為2024巴黎奧運金牌得主提供的76.8萬美元（約2525萬元）獎金，暫時是這一屆奧運獎金最高的一個，遠遠超出第二名以色列的27.5萬（約903萬元）美元。

▲女子舉重奧運金牌郭婞淳返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／林敬旻攝）

▲郭婞淳2020東奧奪金後，台灣獎勵她約新台幣2352萬元。（圖／林敬旻攝）

與此同時，塞爾維亞的金牌獎金以21.8萬美元（約新台幣716萬元）排名第 3，而緊追其後的是馬來西亞的21.4萬（約新台幣700萬元）美元。據當地媒體《馬來郵報》報導，大馬青年與體育部長楊巧雙也承諾，政府將為奧運獎牌得主提供一輛轎車；當地運動員還可領取終身每月400至1100美元不等的退休金。

排名第5位的義大利將為金牌得主提供19.6萬美元（約新台幣644萬元）的獎金，東道主法國的金牌獎金為8.5萬美元（約新台幣280萬元），而傳統的體育強國如美國及澳洲，獎金則分別為3.7萬美元（約新台幣121.5萬元）和1.3萬美元（約新台幣42.7萬元），比榜首香港差了不止一截。

至於台灣，在上一屆的奧運會中，舉重女神郭婞淳奪下了台灣唯一一枚金牌。《今日美國》指出，台灣當時獎勵了郭婞淳71.6萬美元（約新台幣2352萬元）的獎金，成為東奧給出最高獎金的國家之一。而另一個在東奧給出高額獎金的則是新加坡。當地政府政府設有獎勵計劃，為奧運會個人項目的金牌得主提供74.4萬美元（約2446萬元）的獎金。

▲▼奧運金牌獎金排行榜。（製圖／記者葉睿涵）

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