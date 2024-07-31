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巴黎奧運看什麼？　8大熱門賽事引網關注討論度高

網友熱議TOP8「熱門賽事」（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲奧運比賽項目多，其中有8大賽事受到網友關注。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

奧運不僅是運動員們展示實力與激情的舞台，更是受到全球矚目的體壇盛事，而奧運的比賽項目相當多元，其中最受網友關注的賽事又是哪些？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「奧運賽事」話題的網路聲量表現，除了羽球、桌球，另外六大熱門賽事討論度也很高。

巴黎奧運正如火如荼進行中，根據網路聲量表現分析討論度最高的奧運熱門賽事排行，可以發現「羽球」最受熱議，臺灣首位世界羽球球后戴資穎賽前宣布今年奧運將是她羽球生涯的「最後一舞」，讓眾多球迷格外關注此次比賽，紛紛留言為她打氣，希望戴資穎能在最後一次奧運賽打得盡興、不留遺憾。而在上屆東奧奪得男雙金牌的李洋、王齊麟，本次再度搭檔出賽，卻因世界羽球聯盟 (BWF) 積分計算錯誤，導致小組預賽要多打一場，讓網友直呼「麟洋配超衰」，也期待他們能從死亡小組中殺出重圍。

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其次熱議的「籃球」，美國男籃夢幻隊集結了NBA三巨頭LeBron James、Kevin Durant和Stephen Curry，豪華球員陣容讓球迷超期待，美國隊能否在這次奧運中拿下五連霸也備受關注。此外，日本男籃睽違48年重返奧運殿堂的消息也廣受社群媒體報導，就有球迷提到「日本的平均籃球實力提升也太可怕」、「在亞洲實力應該是第一了」，更有人喊話「希望中華隊有朝一日也能登上奧運賽場」。

網路聲量排行第三的「網球」，網球女將謝淑薇繼2012年倫敦奧運後，再度代表台灣站上五環賽場，與年僅20歲的搭檔曹家宜一同出戰女雙項目，讓不少網友相當關注這對組合的默契與表現。值得一提的還有本屆奧運首度新增的「霹靂舞」項目，這項新競賽僅開放男、女各16名舞蹈好手參加，而台灣選手孫振順利搶下一張參賽門票，讓網友十分振奮，帶動社群討論熱度。

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