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百人參與百年鹽田復原行動　守護永續台南

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動，台南市長夫人劉育菁、北門區長張政郎、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰賢伉儷及現場近200人來到井仔腳瓦盤鹽田，一起為守護土地盡一份心力。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處處長許宗民表示，井仔腳瓦盤鹽田具有206年歷史，是台灣現存最古老仍保持人工曬鹽的鹽田，近日受到強烈颱風凱米強風及豪雨侵襲，造成北門地區淹水災情，百年鹽田也泡在水中，造成設施嚴重損壞，感謝今日前來協助的貴賓、在地夥伴，甚至還有今天一大早遠從桃園前來的熱心民眾，一起愛護這片土地，讓白金鹽田夕陽美景再度重現。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長夫人劉育菁表示，因為曾在北門國小擔任教務主任，對這片土地相當熟悉，井仔腳瓦盤鹽田是台南極為重要的地標，也是很好的環境教育場所，感謝主辦單位號召了這場百年鹽田復原行動，讓大人、小孩及學生，一起傳承、守護這個美好地景。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今天台灣守護文創公司以及晉基建設也號召員工，一同投入復原行動，台灣守護董事長陳仁昌看到因颱風來襲，鹽田全泡在海水中，結晶池汙泥淤積、隔板損毀、大半年來的曬鹽心血直接化為烏有，雲嘉南管理處許處長不僅第一時間傳來關懷，更號召大眾一起復原百年地景古蹟、守護鹽業文化，展現出社區在地化的凝聚力量。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

晉基建設董事長廖淑芬也表示，晉基以守護台灣360年鹽業文化為志業，不僅致力於續傳文化，更認養二層鹽田，以實際行動支持台灣在地「鹽」，這次悉知井仔腳瓦盤鹽田損毀，公司同仁們也躍躍欲試，同時邀請北門國中、北門國小一同加入行列，由校長們分享這次活動，讓暑期中的小朋友們自發性報名參加，使我們感受到文化深根、在地認同的力量。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日活動在參與民眾頂著烈日，齊心努力掃除結晶池汙泥、堆起雪白鹽堆下，重現鹽田美景，齊呼「守護台灣、守護鹽田，成功！」圓滿完成。更多活動資訊請搜詢FB「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，30日與台灣守護文創公司及晉基建設共同號召大眾為受損的百年鹽田進行復原行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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