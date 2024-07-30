「台日交流高峰會」一日城市參訪　台南貼心備好禮讓外賓滿載而歸

▲「第10屆台日交流高峰會in台南」30日進入尾聲，台南市政府特別為日本貴賓安排參訪行程，前往與日本有相當淵源的景點，同時準備多樣台南伴手禮，讓貴賓感受到台南熱情滿載而歸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「第10屆台日交流高峰會in台南」30日進入尾聲，台南市政府特別為日本貴賓安排參訪行程，前往台灣文學館、南美館二館、林百貨、四草大眾廟及飛虎將軍廟等與日本有相當淵源的景點，同時準備多樣台南伴手禮，以及台式點心和冰棒讓日本貴賓品嚐，期盼日本貴賓感受到台南的熱情，文化交流之外還能滿載而歸。

日本秋田市市議會小木田喜美雄議員提到，林百貨內部保存良好，讓人仿佛置身於過去的時光，感受到台南與日本之間的深厚聯繫，且台南特產伴手禮也相當多元，很適合購買回去給日本的朋友。群馬縣議会議會牛木義議員則表示，在炎熱天氣參訪過後能享用到酸甜可口的清爽冰棒，真是太貼心了。

台南市政府表示，為了歡迎從日本遠道而來的貴賓，市府團隊安排來賓前往多個文化景點參訪。包括由日本建築師坂茂設計的台南市美術館二館，館內寬敞舒適的空間設計及豐富展覽館藏都令他們印象深刻。

貴賓們也參觀了與日本有歷史淵源的台灣文學館、土地銀行及林百貨。台灣文學館原為日本時期的台南州廳，土地銀行由日本建築師設計，而林百貨則是日治時期的代表性百貨公司，至今仍保留著濃厚的日式風情。

市府也安排貴賓搭乘觀光膠筏慢渡四草美麗的綠色隧道，接著前往「飛虎將軍廟」參訪。「飛虎將軍廟」供俸的並非台灣常見神祇，而是二戰期間的日本飛行員杉浦茂峰。杉浦駕駛戰機遭擊中，墜落過程為了避免殃及百姓，努力將戰機拉往村莊外才跳傘。為感念杉浦的烈舉，村民建立了祠廟，此後也成為日本觀光客到訪之特色景點。許多日本各地議員都是第一次來到四草與飛虎將軍廟參觀，與飛虎將軍剛好來自同個故鄉的茨城縣水戶市議員袴塚孝雄，不僅多次到過台南，甚至也曾到訪過飛虎將軍廟。

值得一提的是，這次南市府特別邀請安慶國小進行電音三太子演出，讓來賓深度體驗在地信仰文化，大家都對這項有特色的文化迎賓表演感到驚喜。

台南市政府表示，非常榮幸能夠接待日本貴賓，台南有台灣文化古都和美食之都的盛名，溫暖的氣候對日本旅客尤為適宜。無論是自由行、團體旅遊、家族旅行，還是學生修學旅行，台南都擁有豐富多元的文化觀光資源，能滿足各種需求。期盼透過這次台日交流高峰會，展示台南優質的旅遊服務，並促進台日兩國在觀光、文化和物產等多方面的實質交流。