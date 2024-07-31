台南知名傳統杏仁豆腐冰店遭爆食安疑慮　衛生局現場稽查限期改善

▲台南市衛生局針對民眾投訴知名傳統杏仁豆腐冰店廚房環境髒亂，恐有食品衛生安全疑慮，衛生局接獲通知後立即派員前往稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局針對民眾投訴知名傳統杏仁豆腐冰店廚房環境髒亂，恐有食品衛生安全疑慮，衛生局立即派員前往稽查，查核現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔及未能出具食品從業人員健康檢查，已責令業者限期改正，並要求業者加強原料管理，避免交叉污染，倘若複查不合格，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

台南市衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所供應食品之衛生安全。衛生局提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人服務。