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陳亭妃會同水利署勘災　爭取台南各區緊急防洪治水經費

▲陳亭妃邀集水利署第六河川分署長謝明昌、市政府水利局展開第二波會勘，並向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃邀集水利署第六河川分署長謝明昌、市政府水利局展開第二波會勘，並向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風造成台南37區的雨量，都已超過排水設施的設計標準，累積雨量最大高達1340.4毫米，而引起溢堤、導致後壁、鹽水淹水的八掌溪集水區雨量更高達1824毫米。

立委陳亭妃指出，雖然此次淹水主要原因是因為3天雨量累積已經超過一年的雨量，但是還是有很多治水需要檢討的地方，她第一時間就深入地方瞭解安南區安中ㄧ街、麻豆區小埤致災的原因。

▲陳亭妃邀集水利署第六河川分署長謝明昌、市政府水利局展開第二波會勘，並向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

30日陳亭妃繼續邀集水利署第六河川分署長謝明昌、市政府水利局展開第二波會勘，針對如何加強提防功能？如何增加抽水站設置？如何調度臨時抽水機等問題來進行檢討，與第一線的里長、民眾一起實地瞭解地方引發淹水災情的原因，向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。

▲陳亭妃邀集水利署第六河川分署長謝明昌、市政府水利局展開第二波會勘，並向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，從小就住在會淹水的大港寮，所以小時候只要下雨，就會被叫起來搬家具，非常能體會淹水的痛苦，從北區大港寮、文賢路一帶的治水成效與經驗，其實治水的邏輯是一致的，尤其對於原本屬於海綿自然排水的魚塭、農田，現在都已經變成建地的地勢低窪地區，如何讓區域排水有足夠的空間可容納承載？當外水滿水位，水閘門關閉，內水又如何利用重力排水來協助支援？這些基本的理論就是解決地方淹水最主要的依據。

▲陳亭妃邀集水利署第六河川分署長謝明昌、市政府水利局展開第二波會勘，並向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃進一步表示，其實在颱風當下，就接到很多里長、里民的反應，等於在水災現場實況轉播給她知道問題所在，所以今天先針對安南區、安定區、大內區、麻豆區、下營區、新營區11個地方來做會勘，之後也會陸續針對其他區域來做盤整，實際瞭解地方引發淹水災情的原因，希望市政府水利局儘速將會勘結論的規劃送出。

針對安定港尾里全里淹水，最緊急的部分就是將兩個排水洞口設置水閘門，陳亭妃要求水利署第六分署及市府水利局要立即處理，而長期解決則是設置下洲子抽水站，總經費兩億多，陳亭妃也請市府水利局提報水利署，以真正解決港尾里的淹水。

▲陳亭妃邀集水利署第六河川分署長謝明昌、市政府水利局展開第二波會勘，並向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃再到大內橋與二溪橋與大內石湖里里長陳燕姿、石林里里長楊士人、內江里長陳俊佑、內郭里長楊文三，二溪里長葉榮州等里長會勘堤防、抽水站，共同尋求解決大內此次淹水的方式。

陳亭妃繼續來到麻豆文瑞橋與麻豆港尾里長蔡淑綢、佳里營溪里長莊榮堯、地方里民探討如何透過海埔大排以及文瑞橋加設水閘門、抽水站解決麻豆港尾里、佳里營溪里淹水的問題，也要求市政府兩個月要把規劃報告提出，再向民眾說明。

而在下營的部分由下營區里長聯誼會會長柯玉堂與下營區所有里長陪同陳亭妃會勘，希望在下營排水加設水閘門、及抽水站，並且加高提防，增加防洪的功能，已解決下營各里的淹水狀況。

▲陳亭妃邀集水利署第六河川分署長謝明昌、市政府水利局展開第二波會勘，並向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六河川分署長謝明昌表示，會全力來支持中央可協助的經費，待市府計畫送出，會配合市政府水利局進行相關的緊急應變建設的進行，希望在應付極端氣候的狀態，可以把防洪的標準繼續提高，建構完成。

陳亭妃重申，會持續追蹤市政府水利局儘速將會勘結論的規劃提出，才能向經濟部水利署、內政部國土署來爭取緊急防洪經費，及相關抽水站、箱涵、排水系統的建設預算。

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