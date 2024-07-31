大巨蛋拚8月通過消安！蔣萬安曝10月辦國慶晚會　盼江蕙復出演唱會

▲蔣萬安出席「第十一屆內科千人捐血活動」啟動儀式。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

關於台北大巨蛋辦演唱會進度，遠雄日前將自衛消防編組計畫送消防安全基金會審查，30日在消安基金會監督下，動員近百人展開消防驗證演練，並由消安基金會帶回資料審核，最快8月上旬完成報告。台北市長蔣萬安31日透露，大巨蛋場地最快9月準備完成，目前可以確定的是，10月會在大巨蛋舉辦國慶晚會，而演唱會一般需要3個月籌備期，自己則希望藝人江蕙可以復出。

蔣萬安31日上午出席內科千人捐血活動啟動儀式，會前被問到大巨蛋30日舉辦消防安全實地驗證一事，蔣萬安表示，他上任後對大巨蛋就有階段性目標，做好相關的Agenda Setting議程設定，第一年儘快讓它可以完工、啟用，且舉辦國際賽事。

蔣萬安提及，確實第一年讓它完工舉辦亞錦賽，第二年盡全力克服過去的限制以及各項困難，能夠讓大巨蛋舉辦演唱會，「我就是要讓大巨蛋一定能夠盡快地辦演唱會，一定辦！趕快辦！」

蔣萬安補充道，目前預計在8月中旬，消防安全基金會就會完成相關檢查、各項演練，屆時把案件送到台北市政府做全面的審查，「只要8月完成審查通過，最快9月大巨蛋的場地是ready的。」演唱會一般需要3個月左右的籌備期，但目前可以確定的是，10月在大巨蛋就會舉辦國慶晚會。

蔣萬安也透露，自己個人也很希望也很期待藝人江蕙可以復出在大巨蛋辦演唱會，「因為我結婚的時候跟太太進場，就是唱江蕙的《家後》，而這是我自己個人的心願，無論如何，相關進度跟程序、目前情況是如此」。