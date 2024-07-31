額滿國小不敵少子化「面臨減班」　家長幫忙招生：盼留住好師資

▲永建國小強調生態環境教育，校內水上運動會頗受歡迎。（圖／翻攝學校臉書）

記者楊惠琪／台北報導

少子化衝擊向下延伸，不只大專和高中職面臨退場，都會區國小也面臨減班衝擊，位於台北市文山區的永建國小，以環境教育聞名，被譽為「都市中的森林小學」，往年都是額滿學校，今年卻傳出因為新生報到人數不足，面臨減班命運，將排擠教師員額，有家長在臉書發文幫忙招生，疾呼：「只要再幾位新生加入，就可以把好老師留下來。」

一名永建國小家長在臉書社團發文，家中3個小孩都就讀永建國小，他說，永建國小校舍雖然在市區，卻充滿生態趣味，校園裡可聽到青蛙聲、看到螢火蟲飛舞，校內的田園活動、畢業生獨木舟考驗，以及水上運動會、兒童節路跑等，都是孩子難忘的求學回憶，「沒想到這麼有口碑的學校，竟也在跟少子化搏鬥中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名家長說，永建國小有豐富的自然資源、辦學極具口碑，受少子化影響，今年小一新生報到人數不足，可能面臨減班，代表要少掉級任老師和代理老師的缺額，這麼優質的學校竟要減班，相當可惜，因而發文幫忙招生，只要再多幾名新生報到，就可以免除減班命運，推薦其他家長轉入就讀。

永建國小教務主任吳淑娟表示，學校受限校地，每年招收4個班級，往年都是額滿學校，去年還有逾百名新生，今年只剩80多人，面臨減班邊緣，坦言只要再多幾名學生就能維持原有班級數，感謝家長肯定，幫忙發文招生，但少子化已是趨勢，只能尊重並配合教育局最後核定的班級數。

吳淑娟說，永建國小有豐富的自然與人文環境，鄰近仙跡巖、景美溪河濱步道，還有萃湖生態池、市級古蹟集應廟等景點，也獲教育局選定在校內設置環境教育中心，學校發展環境教育與自然探索課程，因而有「都市的森林小學」之稱。