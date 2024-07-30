木柵動物園停車玩一天恐要千元　游淑慧：停管單位應降低民眾負擔

▲台北市木柵動物園。（圖／記者黃彥傑攝）

記者郭運興／台北報導

台北市立木柵動物園，停車費每小時60元，遭外界質疑價格太貴，營運停車場的北捷則表示，暫無調整計畫，鼓勵多搭乘大眾運輸。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（30日）表示，出遊至少停留動物園6至7小時，去趟動物園總花費可能就要1千到1千5，對小家庭的確不算便宜。她建議，動物園與停管單位研議，以合理方式降低家長負擔，讓親子創造更多美好回憶。

游淑慧於臉書表示，台北市立動物園是親子必遊景點之一，普通票新台幣100元、優待票50元，算是CP值極高的親子旅遊景點。但前陣子民眾反應，動物園停車場一小時60元，去一次常常要停6-7小時，光停車費就要400元，負擔實在有點大。

游淑慧表示，家有小小孩的家長都知道，帶嬰幼兒出門，大包小包，如果大熱天轉乘公共運輸，真的不如開車方便。假設以一家四口來計算，去趟動物園可能就要花費1千到1千5，對一些小家庭的確不算便宜。

游淑慧認為，一筆帳算下來，其實有點小驚訝，因為只看門票，動物園的確是極其平價的親子出遊景點，但沒想到光停車費就可以花到3、400元。本來到動物園遊玩應該是台北市民最平價的小確幸，結果光是停車費就可能比全家大小進動物園的門票還貴？

游淑慧說，對此她發書面質詢，建議動物園與捷運公司研議，是否可能設定當日停車收費的最高收費，或是在園區消費折抵部分停車費？

游淑慧指出，但這消息被媒體報導後，民眾反應兩極，她知道很多人覺得使用者付費，停不起車就去坐公車、捷運。但實務上，對有小孩的家庭來說開車，的確是比較方便的選擇，省去大包小包的困擾，小孩玩累了回程也能在車上睡覺。而去一趟動物園花費破千，更有將近一半是花在停車費上，的確會讓部分家長感到心有點痛。

游淑慧強調，動物園畢竟是重要的童年回憶，與親子必遊景點，她希望，今年底停車場委外營運廠商到期後，動物園能與停管單位重新研議，以合理的方式降低家長負擔，讓親子能更常遊動物園，創造更多美好回憶。

▼台北市議員游淑慧。（圖／資料照）