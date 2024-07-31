奧運選手村變交友熱點　女瘋滑約會軟體「真的和金牌選手配對」

▲巴黎奧運選手村。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

2024巴黎奧運進行中，各國運動天菜齊聚選手村，傳出各大交友軟體使用人數因此暴增。美國一名女子便在網路上爆料，她下載交友軟體後把位置設定在選手村，果然成功和一名奧運選手配對，對方後來還在比賽中贏得金牌。

名叫索菲亞(Sofia)的美國女網友近來在TikTok上表示，因為網路上流傳在交友軟體上把位置設在選手村的話，就有機會與奧運選手配對，所以她也嘗試看看，「有人說只要把位置設在選手村就可以遇到奧運選手，雖然不知道是誰說的，但我衷心感謝你」。

索菲亞表示，人在美國的她下載一款名叫Hinge的交友軟體，成功把所在位置改成巴黎奧運選手村，「一開始，我沒有看到任何選手，所以我決定要更努力滑」，雖然大部分選手不見得會直接在檔案上標明自己在參加奧運，但仍可以從一些蛛絲馬跡中找出來。

索菲亞聲稱，最後她成功和一名來自美國的選手配對，2人在軟體上聊得非常開心，對方後來甚至在比賽中贏得金牌，不過她沒有透露約會對象的相關資訊。

影片曝光後獲得1千6百多萬點閱，雖然有部分網友質疑故事真假，但大批網友都對索菲亞的經歷感到羨慕，還有許多人鼓勵她趕快買機票、飛去巴黎見證一下傳說中的紙板床。