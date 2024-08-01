　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酸民諷「這種水準也敢去奧運」　律師呂秋遠4字反擊獲3.1萬讚

記者黃翊婷／綜合報導

2024巴黎奧運賽事火熱進行中，中華隊合計有60位選手、39位教練一起遠征巴黎，為國爭光。律師呂秋遠表示，近期看到部分酸民說出「這種水準的選手也敢出現在奧運」等言論，讓他感到難以接受，能到奧運比賽都是全世界體壇的菁英，即便失敗，大家能做的就是給予他們繼續支持與鼓勵，哪來那麼多嘲諷，「不然，你來。」

▲巴黎奧運柔道及桌球隊出發 。（圖／中華奧會提供）

▲中華隊共有60位選手遠征巴黎奧運，為國爭光。（圖／中華奧會提供）

呂秋遠昨日（7月31日）在臉書貼出與台灣網球天后謝淑薇的合照，並表示，近期體認到部分台灣人喜歡用言語暴力霸凌別人，2024巴黎奧運更是讓這些酸民充分暴露出來，包含「搞什麼，這種低級的失誤也會出現」、「我看沒救了，中華隊就是這麼爛」、「這種水準的選手也敢出現在奧運，好丟臉」等等，說得一口好體育，卻連跆拳道與柔道都分辨不出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂秋遠強調，能到奧運比賽的選手都是全世界體壇的菁英，即便沒有得到任何名次，也都是全世界前32名，而且所有競賽都一樣，實力、運氣兼具，才有機會拿到前3名，在2024巴黎奧運，「有61歲還能上桌球戰場的倪夏蓮、有14歲就拿到滑板金牌街式賽的吉澤戀、有懷孕7個月還上場的軍刀選手哈費茲，這些人，要不就是天才，要不就是經過了嚴苛的訓練與自律，才能達到現在的境界。」

呂秋遠認為，對於一般人來說，對於這些選手就是敬佩，即便他們因為運氣不好或實力不夠而失敗，大家能做的，就是給予他們繼續支持與鼓勵，「哪來這麼多的嘲諷？不然，你來。」文章公開之後，吸引超過3.1萬名網友按讚，大家也紛紛留言一起替中華隊加油，「選手們都太讚了」、「能夠代表國家參加奧運的都是菁英，感謝他們的努力」。

「搞什麼，這種低級的失誤也會出現？」 「我看沒救了，中華隊就是這麼爛。」 「這種水準的選手也敢出現在奧運，好丟臉。」 「應該把名字裡的『勇』拿掉，一定是代言太多了。」 雖然我們已經充分體認到部分台灣人喜歡用言語暴力霸凌別人，但奧運真...

呂秋遠發佈於 2024年7月30日 星期二

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
全紅嬋被記者問「三米板妳在練嗎」　她傻眼：我是跳台的
第一時間抱緊戴資穎！　依瑟儂親曝「背後感人原因」
抱著戴資穎哭！依瑟儂「小戴已拚盡全力」：傷勢限制速度
酸民諷「這種水準也敢去奧運」　呂秋遠4字反擊獲3.1萬讚
新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬
意外現場曝！女高中生一下水被沖走　卡石縫溺斃
快訊／「黃仁勳概念股」漲勢猛烈　妖股關不住飆漲停
快訊／開出15張千萬發票！　19人中200萬
準備回家了...3登山客全罹難　遺體吊掛下山

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買再睡5分鐘1品項「像絞碎豆腐渣」！團隊親回網讚：處理100分

高鐵會員優惠放大　手機買自由座點數送雙倍 

大禹嶺至太魯閣持續搶修！分階段管制放行　8月行車攻略必看

高壓籠罩半個台灣紅通通　低壓進逼「雨區擴大時間曝」

高分考生「棄明星高中選職校」　大安高工：AI熱潮帶動學生讀工科

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

酸民諷「這種水準也敢去奧運」　呂秋遠4字反擊獲3.1萬讚

水氣一天比一天少！午後降雨熱區曝　2地高溫飆破36度

農曆7月生肖運勢搶看！屬蛇桃花應接不暇、屬羊財運Buff加持

最美檢察官曬抽脂豐胸成果美照　自曝尺寸喊「我很滿意」

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

被教練爆第3趟險嗆水　王冠閎奧運無緣決賽

戴資穎拚到流血0比2依瑟儂　巴黎最後一舞無緣晉級8強

買再睡5分鐘1品項「像絞碎豆腐渣」！團隊親回網讚：處理100分

高鐵會員優惠放大　手機買自由座點數送雙倍 

大禹嶺至太魯閣持續搶修！分階段管制放行　8月行車攻略必看

高壓籠罩半個台灣紅通通　低壓進逼「雨區擴大時間曝」

高分考生「棄明星高中選職校」　大安高工：AI熱潮帶動學生讀工科

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

酸民諷「這種水準也敢去奧運」　呂秋遠4字反擊獲3.1萬讚

水氣一天比一天少！午後降雨熱區曝　2地高溫飆破36度

農曆7月生肖運勢搶看！屬蛇桃花應接不暇、屬羊財運Buff加持

最美檢察官曬抽脂豐胸成果美照　自曝尺寸喊「我很滿意」

美女發言人徐千晴臉書批鄭運鵬「詐騙集團」　判賠15萬確定

大谷翔平先發選保送　道奇打線熄火1比8不敵教士

豬哥亮有望再拍電影！兒樂喊「爸爸沒有走」：活派勝利

深夜獨自顧店蒙面男突然闖入　店員空手擊退持槍搶匪畫面曝光

台南市勞工局外國人管理法令課程　提升移工服務品質

「陸船翻覆案」落幕　民進黨：代表兩岸立場不同也能溝通解決問題

為了羅智強「大安區一年沒立委」　苗博雅羅文嘉挨告結局出爐

日圓現鈔「0.2239」　10萬台幣少換4萬日圓

8歲童染「頭癬」掉髮！顯微鏡下滿頭孢子菌絲　醫：會經貓狗傳播

盧貝松《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂「街頭飆法拉利」尬韓哥

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

最美檢察官曬豐胸美照　「我很滿意」

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」

南霸天人氣女神「官宣」拿mic男　男主角說話了

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

最穩定的iPhone「是哪一代？」　果粉給答案

更多熱門

相關新聞

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

世界球后戴資穎不敵好友依瑟儂，0：2在巴黎奧運小組賽止步，賽後兩人擁抱掉淚，讓球迷們也看了超不捨。而戴資穎姊姊就是這場比賽的轉播球評，她也一度在哽咽說不出話，事後戴姊在IG發聲，「一個擁抱後，瞬間眼淚就掉了，知道你真的盡力了。」

「戴資穎、依瑟儂躺地」插畫被翻出！全場爆哭

「戴資穎、依瑟儂躺地」插畫被翻出！全場爆哭

抱著戴資穎哭！依瑟儂：小戴已拚盡全力

抱著戴資穎哭！依瑟儂：小戴已拚盡全力

戴資穎新舊傷纏身吞敗！　戴爸心疼發聲

戴資穎新舊傷纏身吞敗！　戴爸心疼發聲

奧運鐵人三項選手「完賽瞬間」爆吐

奧運鐵人三項選手「完賽瞬間」爆吐

關鍵字：

2024奧運呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

色老闆偷吃超嫩女員工！整夜深入交流

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

吳詩儀拚進4強　中華隊本屆奧運首面獎牌

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面