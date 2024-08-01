酸民諷「這種水準也敢去奧運」　呂秋遠4字反擊獲3.1萬讚

記者黃翊婷／綜合報導

2024巴黎奧運賽事火熱進行中，中華隊合計有60位選手、39位教練一起遠征巴黎，為國爭光。律師呂秋遠表示，近期看到部分酸民說出「這種水準的選手也敢出現在奧運」等言論，讓他感到難以接受，能到奧運比賽都是全世界體壇的菁英，即便失敗，大家能做的就是給予他們繼續支持與鼓勵，哪來那麼多嘲諷，「不然，你來。」

▲中華隊共有60位選手遠征巴黎奧運，為國爭光。（圖／中華奧會提供）

呂秋遠昨日（7月31日）在臉書貼出與台灣網球天后謝淑薇的合照，並表示，近期體認到部分台灣人喜歡用言語暴力霸凌別人，2024巴黎奧運更是讓這些酸民充分暴露出來，包含「搞什麼，這種低級的失誤也會出現」、「我看沒救了，中華隊就是這麼爛」、「這種水準的選手也敢出現在奧運，好丟臉」等等，說得一口好體育，卻連跆拳道與柔道都分辨不出來。

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呂秋遠強調，能到奧運比賽的選手都是全世界體壇的菁英，即便沒有得到任何名次，也都是全世界前32名，而且所有競賽都一樣，實力、運氣兼具，才有機會拿到前3名，在2024巴黎奧運，「有61歲還能上桌球戰場的倪夏蓮、有14歲就拿到滑板金牌街式賽的吉澤戀、有懷孕7個月還上場的軍刀選手哈費茲，這些人，要不就是天才，要不就是經過了嚴苛的訓練與自律，才能達到現在的境界。」

呂秋遠認為，對於一般人來說，對於這些選手就是敬佩，即便他們因為運氣不好或實力不夠而失敗，大家能做的，就是給予他們繼續支持與鼓勵，「哪來這麼多的嘲諷？不然，你來。」文章公開之後，吸引超過3.1萬名網友按讚，大家也紛紛留言一起替中華隊加油，「選手們都太讚了」、「能夠代表國家參加奧運的都是菁英，感謝他們的努力」。