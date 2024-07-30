快訊／自爆？柯文哲談京華城案：對啦圖利　但哪個地方不合法？

▲民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷「三大案」（北士科、京華城、台智光），面對京華城案被拿來跟新竹縣長楊文科涉貪案比較，柯文哲30日表示「很不一樣」，因為京華城案經過都委會、都審會、3專案小組、都發局官員等至少50人，且外界說圖利，「對啦圖利，（但）哪個地方不合法？」面對柯文哲疑似自爆圖利，民眾黨發言人吳怡萱澄清，是指合法範圍協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。

柯文哲30日中午接受主持人黃光芹的《中午來開匯》訪問，談及京華城案被外界拿來跟楊文科案比較，柯文哲認為，這兩案不一樣，楊文科案是別人要他成立委員會判定要不要停工，結果楊沒有，還有更慘的是工務處長拿錢，這個就很難解釋了，且工務處長還說是楊文科指示，「這一下來就會很難。」

柯文哲提及，而京華城案是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、3個專案小組，再加上都發局官員，全部都有會議紀錄，「如果說有問題，那你打算抓誰？至少50個人，（難道）意思是說這50人全部被收買？」

柯文哲認為，京華城案跟楊文科案不一樣，到現在為止，也沒有人查到金流，或是反咬是誰指示，且都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政，京華城如果要辦的話，「第一個題目，你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」

柯文哲指出，外界認為這會讓廠商賺到錢，但是「奇怪了，這意思是說，只要跟政府做生意、有互動的，全部都要虧錢才對？」要拿到比較高的容積率，得要付出代價，包括智慧建築、環保綠建築等規範，這些都有會議紀錄，「我是不曉得每天在那裡⋯哎唷！每天到底在幹什麼？」

隨後，柯文哲也笑說，「我都覺得⋯還有一點，要打的話應該是我選總統的時候打，現在前不著村，後不著店⋯」不然就應該等到下次選舉時再打，「奇怪，這個時候⋯」

面對柯文哲稱京華城案「圖利」、「但哪個地方不合法」等言論，民眾黨發言人吳怡萱補充道，柯文哲的意思是想表達「在合法範圍內，協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利」。