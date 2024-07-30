陳時奮2連敗！挨罵不要臉的髒東西罵　沈富雄、黃光芹無罪確定

▲筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，自訴狀告沈富雄、黃光芹公然侮辱，2人無罪確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，日前在前立委沈富雄談論性騷擾黑數時，發文回應，導致沈富雄與名嘴黃光芹，均發文稱「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」、「不要臉的髒東西！」。陳時奮提告2人誹謗，一審判2人無罪，陳男上訴二審，高等法院30日再度判2人無罪，2案均就此確定。

本案發生於2023年6月間，當時沈富雄上電視政論節目，並與時任民進黨立委的高嘉瑜討論女性遭性騷擾議題。當時沈富雄提及：「休息時我問高嘉瑜委員，我說其實浮上檯面的案子少啊，在水底下的案子多，我說起碼1比10吧，她說不止喔，1比100，但是她剛才又講八成的婦女有這種經驗。」而後多家媒體轉載並以「賴清德不用選了」等標題作成報導。

陳男之後在臉書上PO文上「高嘉瑜要為她講的話負責」。沈富雄過兩天又在節目上回應「這個翁達瑞，這個知識分子的敗類」、「那個沒有廉恥，臉皮厚的學者叫翁達瑞，真名叫陳時奮」。

又過兩天，換成黃光芹在臉書發文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」陳男兩個半小時後也在臉書上發文「駁斥黃光芹的惡意攻擊」黃光芹也在半小時後發文稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」陳男不滿，自訴沈富雄、黃光芹公然侮辱，但一審法院均判決2人無罪。陳男上訴第二審。

案經高等法院二審審理，高院認為沈富雄涉案部分，認為當時沈富雄與主持人乃就社會上性騷擾事件討論，沈富雄也針對陳男扭曲高嘉瑜對話之行徑、目的、邏輯進行評論批判，雖然夾雜「敗類」、「沒有廉恥，臉皮厚」等詞彙可能使陳男心感不悅，但畢竟不是謾罵，故二審仍認定沈富雄無罪。

另外高院審理黃光芹涉案部分，認為黃光芹當時發文的目的，乃是覺得高嘉瑜身為女性政治人物，受到綠營側翼名嘴的輪番霸凌，質疑賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？認為黃光芹確實是在為高嘉瑜遭沈富雄轉述私下談話卻被多方攻擊之事打抱不平，冠以遭「集體政治霸凌」的形容，屬於對具有公益事件，可受公評之評論，並非謾罵。因此高院仍判決黃光芹無罪。