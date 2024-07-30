國會改革淪憲政爭議　游盈隆揭4問題：藍白非師出無名、綠不甩制衡

▲民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院「國會改革法」演變成憲政爭議，朝野持續攻防，甚至聲請釋憲，而憲法法庭目前裁定暫時處分，關鍵的本案訴訟，最遲於10月底前做出裁判。對此，民意基金會董事長游盈隆今（30日）分析出4大問題，第一「權力分立與制衡，缺一不可」、第二「高舉改革大旗行政黨惡鬥之實」、第三「在野勢力矯枉過正，但並非師出無名」、第四「民進黨反應過度，寸步不讓」。他認為，釋憲結果必將對政治產生強烈衝擊和影響。

游盈隆於臉書表示，一位知名學界朋友來電，聽到他談當前「國會改革紛爭」，特別是「權力分立與制衡」的概念，覺得應該多講一點。所以，他就從善如流，多說幾句。

首先，游盈隆指出，總統制民主的核心憲政理念是「權力分立與制衡」，目的是避免立法、行政、司法三權同時掌握在同雙手裡，形成專制獨裁的暴政，戕害人民自由。「權力分立與制衡，是一體兩面，缺一不可」，有權力分立，沒有制衡，就像一棟房子失去主樑，不可能屹立不搖。當然，如果沒有權力分立，制衡也失去其意義。

游盈隆說，台灣現行憲政體制接近法國第五共和的「半總統制」或「雙首長制」，核心憲政理念是「權力分立與制衡」，而非「權力融合」，自然也就沒有所謂「國會優位」問題。

第二，游盈隆認為，過去兩個多月，台灣出現難得一見的重大憲政爭議。藍白在野勢力聯手將「國會改革法案」強渡關山，最後不但完成立法，也推翻賴總統強力支持的行政院覆議案，現在已進入司法院釋憲階段。這項重大憲政爭議的本質是黨爭多於理念之爭，講白點就是「高舉國會改革的大旗行政黨惡鬥之實」。

然而，游盈隆說，在野勢力矯枉過正，但並非全然師出無名；執政的民進黨則是反應過度，不惜「以今日之我向昨日之我挑戰」，昨非今是，就是不讓在野黨越雷池一步。這樣講，並不是各打五十大板，絕非廉價的折衷主義，而是有所本的。

第三，游盈隆指出，「在野勢力矯枉過正，但並非全然師出無名」，試舉兩個例子。一，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，這是憲法增修條文的明文規定，本無爭議；但要求總統現場即問即答，就背離現行憲政體制的基本理念，當然不宜。二，關於立院人事同意權行使，新法主張「以記名投票表決，審查期間不得少於一個月，且應舉行公聽會，被提名人若違反規定得處以罰鍰等等」，強化國會人事同意權，並無明顯不合理之處，應可接受才對。

第四，游盈隆指出，「民進黨反應過度，寸步不讓」，全面否定在野勢力的修法主張，其中最為人詬病的就是，有意無意像「只要權力分立，不要相互制衡」。的確，犯了兩大禁忌，一個是違反「權力分立與制衡」的基本原理，權力分立與制衡本是一體的，不能弱化制衡，或不要制衡，有如前述；另一個是民進黨忘了「制衡是黨的核心價值」，從黨外到執政，民進黨一路高舉「民主要制衡」的大旗，贏得多少人民的掌聲與支持。如今第三次執政，卻開始淡忘，或刻意不理「權力相互制衡」的理念，這怎麼講都講不過去。

最後，游盈隆強調，擾攘多時的「立院職權新法爭議」已進入釋憲最後階段，社會大眾對釋憲結果是違憲或合憲，看來並沒那麼在意。但對廣大政界與知識界而言，憲法法庭大法官最終的審議表現仍然動見觀瞻，釋憲結果也必將對現實政治產生強烈的衝擊和影響，有關當局千萬輕忽不得。