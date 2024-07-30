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饒慶鈴視察台東總圖興建進度　估明年10月啟用

▲台東總圖預計明年十月啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東總圖預計明年十月啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動縣內各項公共工程，台東縣長饒慶鈴30日由縣府建設處長蔡勝雄、文化處長李吉崇陪同視察台東總圖興建工程執行情形，並聽取兩單位的簡報說明。目前建物進度逾9成，將於8月竣工，屆時交由文化處接棒處理後續室內裝修、圖書管理系統建置及台東探索館設置等，相關規劃案皆已完成發包，預計最快於明年10月25日正式開放啟用。

饒慶鈴提到，根據去年《天下》永續幸福城市大調查，在公共圖書館每人借閱量項目中，台東排行非六都第2名，顯見台東縣閱讀風氣興盛。然而原有圖書館閱覽空間不足，因此縣府於111年2月展開總圖新建工作，規劃一座圖書館與舊館連結，工程經費4億1128萬8732元，建築物設計以台東山嵐為出發點，空間動線流暢，營造彷彿置身於山谷的閱讀體驗，並將新館與舊有圖書館連結，設置完善親子閱讀空間、具台東特色的閱覽藏書空間及文創基地等，建築設計簡潔，空間動線流暢，期待成為台東市區新地標及藝文活動新據點。

饒慶鈴表示，近年縣府積極推動各項公共工程，包括周遭的停五停車場、全民運動館皆已順利發包，逐步完善各項硬體設施，而圖書館的竣工是其中一個重要的里程碑。感謝過程中施工夥伴的辛勞付出，及周遭鄉親對施工不便的體諒配合，大家的付出都讓住在台東變成一件更棒的事，縣府也會盡快將工程完工讓縣民共享成果。

縣府建設處說明，除了良好的規劃與施工品質，縣府致力放大工程效益，透過府內橫向的溝通協調施工期程，取消原規劃600萬元預鑄式汙水處理設施，在園區內完成汙水管線的佈管，除了圖書館，正氣路鄰接園區周遭民房亦可同步接管；調整高壓電引入方向，紓解新生路側用電壓力，同時強化南京路高壓管線佈管。透過公共建設的推行同步強化區域周邊設施。

▲台東總圖預計明年十月啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東總圖預計明年十月啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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