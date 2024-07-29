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社區治安會議開講　警方宣導交安及防詐

▲警方宣導交通安全及防詐意識。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方宣導交通安全及防詐意識。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局「識詐交安宣講團」於29日受邀前往參加關山鎮新福社區治安會議，於會中宣講交安及防詐騙。其中討論最踴躍的就是最新的AI變臉及變聲等詐騙手法，顯示長者們有在「update」詐騙類型，也透過宣講即時說明，若遇到AI變臉詐騙手法，可請對方以手掌在手機鏡頭前上下擺動，如此一來便可讓真臉現形。但有疑慮，最好還是遵照「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，以確保財產安全。

關山鎮新福社區辦理社區治安會議，特邀請關山警察分局「識詐交安宣導團」向長者們宣講。因關山鎮內有多「無號誌路口」，首先說明「路權」，左方車要讓右方車先行，且要「慢、看、停」；看到「閃光黃燈」要減速慢行，「閃光紅燈」要停車再開等交通常識。

還有最重要的就是宣講「酒駕零容忍」，一再重申酒後不開車，因為酒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾的傷害，若有飲酒可請代駕或請親友接送等方式返家，以確保自己和他人行的安全。另於晨昏外出運動或是散步，請著鮮豔衣物，或是有反光的鞋子及手持照明設備，以增加自身辨識度，確保行的安全。

防詐騙部分，請長者們現身說法，再針對詐騙手法詳細解說，讓大家「識詐」，方能「防詐」。也一再提醒大家，接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問或撥打165反詐騙專線請求協助，以免被騙。

警方強調，另近來有不肖之徒，喬裝農會工作人員，到長輩家中謊稱可以代辦「補助金」，並索取2,000元至10,000元的代辦費，之後便消失無蹤。特別運用此機會提醒各位長輩，農會不會派人到家中索取代辦金或是個人帳戶資料，若有此種狀況，請撥打110或是當地分駐(派出)所電話，警察將會立刻前往處置，守護民眾財物安全。

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