高鐵有望延伸台東！李孟諺任內要啟動評估　再推環島高快速公路

▲交通部長李孟諺宣布任內啟動高鐵延伸台東評估。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸東部不是夢，交通部長李孟諺今(30日)宣布，高鐵除往北延伸到宜蘭、往南延伸到屏東外，也應繼續往東延伸到台東，目前延伸到屏東已有預留到台東路線可能性，在他任內將啟動高鐵延伸到台東可行性研究，另應建構環島高快速公路，每縣市都要有一條國道或快速公路連接，台灣沒有環島國道很漏氣。

交通部長李孟諺表示，回想上任2個月又10天，每天都在作戰，面對地震或颱風，以及各式樣的議題挑戰，這2個月都在防守，但期待可朝80、20原則，80%時間處理緊急事務，20%處理長遠性規劃，以交通來說，台灣還是很期待會有環島大眾運輸，或是環島東部地區聯外交通，能有更長遠規劃改善，是交通部責無旁貸目標。

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李孟諺指出，環島台鐵目前已有電氣化，台東、屏東這一段到花蓮還有些地方是單線，沒有雙軌化，將推動鐵路環島雙線，未來將把它完成。

此外，長遠規劃，李孟諺也打算推動高鐵從屏東延伸到台東，李孟諺表示，高鐵將往北延伸到宜蘭，南部延伸到屏東，屏東還可繼續往南沿往東延到台東，目前高鐵延伸到潮州路線有保留到台東可能性，他任內會啟動高鐵延伸到台東的可行性研究。

另環島高快速公路也將逐一成型，李孟諺表示，各縣市有高快速道路對外連接，是台灣人的期待，「台灣人沒有環島高速公路，很漏氣，每個縣市都要有高快速公路對外連結，是交通部訂定的目標。」

李孟諺進一步說明，現階段就是蘇花安繼續推動完成，花蓮將有快速公路跟國道5號連接，環評大會備查通過後，將盡速推動完成，蘇花改安全經得起考驗，比照這樣模式興建蘇花安，屆時將有準高快速公路銜接花蓮。

此外，台東部分，李孟諺指出，台東已經有南迴改的改善，台東走南迴改到屏東，縮短40分鐘到1小時車程，新路廊是安全的，南迴改避開邊坡落石，不削邊坡也不會造成邊坡危險，南迴改有一定改善，希望未來南迴改再升級快速道路等級，南迴升級還差楓港到獅子鄉這一段，做完將有完整改善，另還有屏南快速道路，當南迴改善升級後就可以接駁，台東人或物資要出來，就比較方便和安全。

李孟諺強調，台鐵、高鐵和高快速公路目標，希望建構一個環島每個縣市都有高快速公路連接，有好的大眾運輸軌道，各縣市捷運在既有架構下優化。

