澎湖「漁翁島燈塔劣化」整修封閉　估明年6月全開放

▲西嶼漁翁島燈塔即日起進行整修，園區局部封閉 。（圖／澎湖國家風景管理處提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為辦理西嶼燈塔（漁翁島燈塔）塔身構件整修作業，將以臨時施工架包覆燈塔塔身，航港局表示，今（29日）起局部封閉園區，後續配合工程進度，將滾動調整園區開放範圍並適時公布週知，預計明年6月完成修復全面開放。

西嶼燈塔1778年興建於漁翁島（西嶼）外垵高地上，原為七級石塔，1875年由海關另建新式燈塔，塔身為圓形鐵造，是我國最早創建的西式燈塔，2021年12月22日升格為國定古蹟，因經年風吹雨打，銑鐵塔身構件有劣化情形。

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▲西嶼漁翁島燈塔即日起進行整修，園區局部封閉 。（圖／航港局提供）

航港局表示，為維護古蹟及穩定燈塔結構，故而辦理此次檢修工程；考量燈塔園區為澎湖著名景點，採燈塔主體周邊局部封閉方式辦理工程，園區內附屬房舍、鐵鑄霧炮、石碑及觀海平台等仍開放觀覽，遊客可於園區開放範圍依循動線參觀。

航港局提醒，於西嶼燈塔工程進行期間，為降低對園區周邊環境影響及避免遊客誤入工區，已於園區大門公告相關施工訊息，提醒遊客注意，另責成施工廠商落實環境保護及工區管理以減少工程期間對參觀園區遊客的影響。

▲西嶼漁翁島燈塔進行整修，園區局部封閉 。（圖／航港局提供）