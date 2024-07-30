審計部發「歲出歲入短絀預警」　藍委：債留子孫的苦果開始了

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

審計部29日公布中央政府總決算審核報告，國民黨立委李彥秀表示，審計部的歲出歲入短絀預警，顯然是總統賴清德對蔡英文政府「美化財政」的大內宣，開了第一槍，不僅是預警，更是切割，但過去八年，賴清德擔任一年半行政院長、四年副總統，豈容一份報告就能完美切割？而債留子孫的苦果，才剛要開始。

李彥秀說明，審計部公布民國112年度中央政府總決算審核報告，示警過去八年財政紀律敗壞的苦果，將接踵而至。事實上，112年度中央政府總決算歲計賸餘扣掉債務還本，再撥補台電1000億元，僅剩的500多億元只夠籌編一一四年度預算做扣留。看似減緩了電價更大漲幅的壓力，卻已無法顧及勞保與健保巨大的隱患。但，財政紀律敗壞苦果才剛要開始。

李彥秀提到，今年四月，前行政院長陳建仁表示，從106年度以來， 政府連續七年總決算歲入歲出產生賸餘的好成績，顯示近年來國家財政持續改善。但根據「台灣事實查核中心」調查報告，必須將「總決算」與「特別決算」合併計算，才能掌握中央政府財政收支狀況。事實上，將兩者合併計算後，僅有107、108以及及111年度出現些許賸餘外，其餘年度均為短絀。

李彥秀說明，這顯示在「國債鐘」的表現上，看似「台灣經濟正處20年來最好狀態」，歲計賸餘表現亮眼，但是在蔡政府卸任前，國債鐘創下64,128(億元)，平均每人負擔債務27.4(萬元)的歷史新高。是預警？是切割？賴清德打臉蔡英文。

針對審計部昨天也預警，政府收支若包含總預算及「特別預算」歲出歲入，113年度預計短絀高達4905億元。展望未來，從113年至118年度均為差短。直到119年度才有可能出現賸餘，政府財政長期仍潛存壓力。蔡英文政府時期財政紀律敗壞，從選前大撒幣、特別預算常態化、美化稅收超徵到債留子孫等後遺症，財政地獄的苦果才剛剛要開始。

李彥秀說，昨天審計部的歲出歲入短絀預警，顯然是賴清德對蔡英文政府「美化財政」的大內宣，開了第一槍，不僅是預警，更是切割，但過去八年，賴清德擔任一年半行政院長、四年副總統，豈容一份報告就能完美切割？而債留子孫的苦果，才剛要開始。