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大陸 大陸焦點 特派現場

陸天才少年打破奧運會紀錄　盛李豪「全場保持領先」奪金

▲▼盛李豪。（圖／新華社）

▲盛李豪再獲一枚金牌。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國射擊隊又傳捷報！中國射擊選手盛李豪29日在巴黎奧運男子10公尺空氣步槍決賽中，以252.2環的成績打破奧運會紀錄，再為中國隊增添一枚金牌。此前，他與隊友黃雨婷在射擊混合團體10公尺空氣步槍比賽中，為中國隊奪得首枚金牌。

在此前的資格賽上，盛李豪以631.7環並列第一名晉級決賽。該項目競爭十分激烈，來自義大利、克羅埃西亞、南韓的選手在資格賽上與盛李豪的分差都不到1環，奪冠難度並不小。

決賽中，盛李豪開局迅速進入狀態，前5槍打出53.4環，保持領先態勢。10槍過後，盛李豪累計得分105.8環。第11槍、12槍，盛李豪狀態有所波動，印度選手將差距一度縮小到0.1環。

▲▼盛李豪。（圖／新華社）

最後兩槍，盛李豪分別打出10.5環、10.6環，將成績鎖定在252.2環，打破奧運會紀錄，再為中國隊射落一枚金牌。

盛李豪被稱為「天才少年」，13歲時才開始接觸射擊運動，次年入選蘇州市體育運動學校射擊隊，2018年入選省射擊隊，2019年入選中國國家射擊隊。進入巴黎奧運周期，盛李豪成為中國隊10公尺氣步槍主力，近年來接連獲得個人10公尺氣步槍的亞運會、世界杯、亞錦賽等大賽冠軍。巴黎奧運賽場，盛李豪再次印證了自己的實力。

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