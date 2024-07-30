台灣人不瘋奧運？他喊熱度低「世足賽還比較多人看」　網曝3原因

▲羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

巴黎奧運會進行得如火如荼，各國選手為了榮譽與夢想，奮力拚搏，有網友指出，今年奧運的討論度似乎不高，在網路上或是YouTube都沒有感覺到奧運的氣氛，棒球經典賽都還比較多人討論，甚至連世界盃足球賽熱度都比較高，奧運是不是沒那麼重要了？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「經典賽是不是比奧運還要熱門？」現在很少看電視了，都是透過網路獲得資訊，像是YouTube、網路新聞，感覺這次的巴黎奧運，還有上次的東京奧運，「好像沒有棒球經典賽來得熱，甚至連足球沙漠的台灣，看世界盃都還比較熱」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他驚呼，是不是現在人對奧運已經無感了，「足球、棒球、籃球、美式足球或者網球，好像都比奧運還熱門？請問是我脫節了嗎？」

▲巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）



貼文曝光，網友點出2原因，時差、比賽項目，「很多項目台灣人4年只看一次，看不懂不了解，所以很難炒熱」、「奧運很多比賽是國人睡眠時間」、「這次奧運在法國有時差，當然沒經典賽熱」、「奧運太多都是平常沒接觸或觀看的運動，少人看正常」、「大多數人只想看台灣選手參加的場次」、「因為電視沒播，加上時差，不然很多比賽都想看」。

也有網友提到，要炒熱的關鍵是得獎，「的確是，我都自己看爽而已，周遭沒啥人看，因為奧運台灣能參加的項目很有限，就算參加了，也要拿到牌才有機會熱得起來」、「奧運過往在台灣都是拿牌之後才會變熱」、「上一屆第一天就有牌了，而且還是第一面柔道獎牌，後面熱度就很高」、「奧運沒棒球減少很多可看性」、「沒棒球沒人要看，這道理很簡單」、「其實以前奧運棒球熱度比WBC還瘋，台灣有打進去的話，還是很瘋奧運的」。